https://uz.sputniknews.ru/20221118/Chto-v-znameni-tebe-moem-geraldicheskie-predki-uzbekskogo-flaga-15434006.html

Что в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага

Что в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага

Ровно 30 лет назад был утвержден этот символ независимой республики. Но его история берет свое начало еще в Средневековье.

2022-11-18T09:30+0500

2022-11-18T09:30+0500

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общество

узбекистан

флаг

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Главные атрибуты любого независимого государства — герб, гимн и флаг. Нынешнее знамя вобрало в себя традиции нескольких эпох и поколений, отразив всю культурную глубину узбекского народа.Знак ТамерланаПервым достоверно известным символом государства, располагавшегося на территории нынешнего Узбекистана, можно назвать флаг Империи Тимуридов, которая существовала с конца XIV до начала XVI веков.Ее основатель, Амир Темур, по свидетельству испанского посланника Руи де Клавихо, использовал на своей личной печати изображение трех кругов, расположенных в форме треугольника. Их также чеканили на монетах.Историки также до сих пор не могут точно ответить на вопрос, что именно значила эта эмблема. Согласно наиболее распространенной версии, круги символизировали три известных в те времена частей света (Азию, Европу и Африку), и подразумевалось, что владелец флага был хозяином всего мира.По мнению других, круги обозначают основные стихии – землю, воду и небо. Подобный символ присутствует в буддийской, а также китайской и японской культурах.Как бы то ни было, много веков спустя три круга появились уже на гербе Самаркандской области, утвержденном в 1890 году. В XX веке они стали основой для Знамени Мира – символа Пакта об охране культурных ценностей, принятом по инициативе художника и философа Николая Рериха.Два ханства и эмиратВ XVI веке на территории Центральной Азии появились новые государства – Бухарское ханство (с 1756 года – эмират), Хивинское и Кокандское ханства. Их правители не забыли об учреждении собственных флагов. Так как государственной религией там был ислам, то неудивительно, что на них были изображены присущие исламской традиции символы.Во второй половине XIX века Бухара и Хива стали российскими протекторатами, а все земли Коканда перешли под прямое управление царской администрации. Тем не менее государственные флаги Бухарского эмирата и Хивинского ханства были в ходу вплоть до 1920 года, когда в Средней Азии была установлена советская власть.Исламский полумесяц рядом с серпом и молотомПосле Октябрьской революции административно-территориальное деление региона значительно изменилось. На месте Туркестанского генерал-губернаторства была образована Туркестанская Автономная ССР со столицей в Ташкенте, а Бухарский эмират и Хивинское ханство стали Бухарской и Хорезмской народными советскими республиками. Туркестанская автономия входила в состав РСФСР и не имела своего флага, однако на практике использовались различные вариации красного полотнища с нанесенной в левом верхнем углу аббревиатурой ТАССР на арабской вязи и русском языке.Даже после вхождения в состав СССР в 1923-1924 годах флаги обеих республик изменились незначительно.Советский Узбекистан с национальным колоритомВ процессе нового административно-территориального размежевания, которое провели по национальному признаку, в 1924-м была образована Узбекская ССР. Новому государству требовался новый флаг, и его утвердили уже через год.Место для упоминаний об исламском прошлом на нем уже не нашлось: с 1925 по 1952 годы государственный символ меняли шесть раз, но ни на одном из вариантов уже не было изображения полумесяца, звезды или других религиозных символов. Сам флаг был предельно простым: красное полотнище с нанесенным в левом верхнем углу аббревиатурой названия республики на узбекском (сперва латиницей, а затем – кириллицей), таджикском (в варианте 1926 года) и русском языках.Значительные изменения произошли в 1952-м, когда поперек красного флага поместили голубую полосу с белой каймой, а вверху у древка – серп и молот под пятиконечной звездой. Официальной трактовки рисунка не появилось, но интерпретации были самые разные: то ли голубая полоса обозначает небо, то ли это Амударья и Сырдарья, по берегам которых цветут хлопковые поля.Не забывая о прошломНа внеочередной сессии Верховный Совет Узбекской ССР 31 августа 1991 года провозгласил независимость страны — Республики Узбекистан. Через несколько месяцев молодое государство обрело и свои главные атрибуты — флаг, герб и гимн.Для выбора облика главного стяга созвали специальную комиссию Верховного Совета, которая рассмотрела более 200 вариантов нового флага Узбекистана. Свои эскизы присылали неравнодушные ученые, депутаты, художники и рядовые граждане.Из трех финалистов 18 ноября был выбран окончательный вариант. Флаг современного Узбекистана вобрал в себя элементы национальной истории и многовековых традиций: небесно-голубой цвет на знамени использовал еще Амир Темур, а на свое законное место вернулся зеленый цвет и полумесяц, характерные для исламской культуры.

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