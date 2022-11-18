https://uz.sputniknews.ru/20221118/frolov-rasskazal-k-kakim-posledstviyam-ukrainu-mogut-privesti-udary-po-ee-energosisteme-30056364.html

Фролов рассказал, к каким последствиям Украину могут привести удары по ее энергосистеме

Фролов рассказал, к каким последствиям Украину могут привести удары по ее энергосистеме

Украинская энергосистема планомерно разваливалась все 30 лет независимости, что упрощает России выведение ее из строя.

2022-11-18T10:17+0500

2022-11-18T10:17+0500

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видео

украина

удар

энергосистемы

россия

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Что вывели из строя российские ракеты? Как быстро Украина сможет восстановить энергосистему и сможет ли вообще? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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фролов рассказал к каким последствиям украину могут привести удары по ее энергосистеме украинская энергосистема планомерно разваливалась все 30 лет независимости что упрощает россии выведение ее из строя