https://uz.sputniknews.ru/20221118/vremya-ch-vsu-skoro-oschutyat-na-sebe-posledstviya-unichtojeniya-energosistemy---video-30092188.html

Время Ч: ВСУ скоро ощутят на себе последствия уничтожения энергосистемы - видео

Время Ч: ВСУ скоро ощутят на себе последствия уничтожения энергосистемы - видео

Готовы ли американцы открыто воевать с Россией? Чем важен указ президента о возможности службы в армии России для иностранцев? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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видео

украина

сша

польша

россия

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США пытаются изобразить мировую поддержку Киеву, но в реальности помощи Украине со стороны союзников США становится все меньше. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Как на судьбе Зеленого отразится инцидент с падением ракеты в Польше? Готовы ли американцы открыто воевать с Россией? Чем важен указ президента о возможности службы в армии России для иностранцев? Когда ВСУ почувствуют на себе последствия ракетных ударов по энергосистеме? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

украина

польша

россия

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Sputnik Узбекистан

видео россия украина сша специальная военная операция россии на украине военный эксперт александр хроленко