https://uz.sputniknews.ru/20221118/zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-tsel--voyna-do-poslednego-ukraintsa-30086119.html

Заседание Контактной группы по Украине: цель – война до последнего украинца

Заседание Контактной группы по Украине: цель – война до последнего украинца

В Пентагоне осознают стратегическое превосходство России на Украинском ТВД. Однако США не могут отказаться от ресурсов ЕС, поток которых Белый дом цинично "регулирует" вооруженным конфликтом в Восточной Европе.

2022-11-18T17:29+0500

2022-11-18T17:29+0500

2022-11-18T17:29+0500

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Война "до последнего украинца" экономически выгодна американцам. Марионеточный киевский режим в этом "бизнесе" отвечает за театральные эффекты и поставку на арену "гладиаторов".Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября провел в онлайн-режиме седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Задача "единой и решительной" группы, в которую входят представители полусотни государств, заключается в минимизации военно-политических издержек США, и формировании некой картины проамериканского мира. Количество участников на качество украинской военной мощи практически не влияет. Основную нагрузку несут американцы, которые после 24 февраля потратили на "реанимацию" ВСУ более 18 млрд долларов.Эффективность "инвестиций" неочевидна. По мнению Остина, недавно переданная Украине передовая зенитная ракетная система NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) помогает ВСУ устранять угрозы со стороны российских самолетов, ракет и беспилотников. Однако на всей территории Украины третьи сутки подряд не отменяется воздушная тревога, российские войска методично уничтожают украинскую систему военного управления и связанные с ней объекты энергетики.Аналогичные сюжеты – ранее обещанные Киеву 90 танков Т-72 (это не много) и планы зарубежной подготовки специалистов ВСУ. К примеру, шведское правительство в четыре раза увеличило пакет военной помощи киевскому режиму, хотя в реальном выражении получилось всего 287 млн долларов (менее 300 долларов на каждого украинского военнослужащего). Италия поставки оружия Украине временно приостановила. Великобритания обязалась в 2023 году обучить 19 тысяч специалистов ВСУ, но есть сомнения в профессионализме британских "учителей", которые в августе прошлого года позорно бежали из Афганистана после 20-летней оккупации страны.Финал встречи 16 ноября омрачило заявление председателя комитета начальников штабов Армии США Марка Милли о том, что военная победа Украины маловероятна, ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины. Эту принципиальную (парадоксальную для бывалого десантника) позицию генерал Милли демонстрирует не впервые, и Киев реагирует крайне болезненно.Хвост не виляет собакойНикто на Западе не намерен воевать за Украину или вместо нее. ВСУ изначально и в полном составе включены в список "сопутствующих потерь" в борьбе за сохранение доминирования Соединенных Штатов на международной арене. Более того, европейцы и американцы не склонны долго страдать в быту из-за украинской проблематики. Напротив, уничтожение сотен тысяч украинских "киборгов" представляется нормальной платой за сохранение привычного уровня комфорта и экономического доминирования США.Американская аналитическая корпорация RAND в январе 2022 года предлагала спасти экономику США за счет ослабления Германии: "Увеличения потока ресурсов из Европы в США следует ожидать, если Германия начнет испытывать контролируемый экономический кризис. Темп экономического развития Евросоюза почти безальтернативно зависит от состояния немецкой экономики, а она зависит от русских ресурсов". Единственная гарантия отказа Германии от российских энергоносителей – военный конфликт на Украине. В Киеве еще не поняли, в какую суровую переделку мира попали, и требуют какого-то особого к себе отношения со стороны американских хозяев. Хвост пытается вилять собакой – в НАТО растет недовольство ложью украинского президента об упавших в Польше ракетах. Ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс резюмировала: "Владимир Зеленский – грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну".На фоне российских массированных ударов по объектам военного управления и энергетики на всей территории Украины киевский режим предупредил западных партнеров о проблеме электроснабжения, которая осложняет ситуацию на поле боя. Белый дом, вроде бы, с пониманием запросил у конгресса еще 37,7 млрд долларов на дополнительную помощь Украине. Одновременно законодатели Республиканской партии в конгрессе США предложили сохранить военную поддержку Киева и сократить экономическую."Компромисс" вполне реалистичный. Пентагон пятый год подряд проваливает ежегодную аудиторскую проверку, и украинская "черная дыра" не способствует наведению финансово-хозяйственного порядка в сфере американской обороноспособности. Европейские страны НАТО обеспокоены опустошением своих арсеналов. Для производства новых запасов вооружения (боеприпасов) Западу требуются годы.С другой стороны, зарубежные эксперты отмечают увеличение производства новейших российских вооружений, и активизацию поставок в войска. По прогнозу известного израильского аналитика Якова Кедми, через полгода ВС России на Украинском ТВД будут иметь в составе не менее 50 процентов новейших танков, БМП, вертолетов, систем РЭБ и беспилотников. Российские ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры двойного назначения и "генерал Мороз" могут еще в 2022 году разрушить долгосрочные планы США в отношении киевского режима.Высока вероятность, что европейский "План Маршалла для Украины" ценой более 600 млрд долларов останется лишь статьей в германской газете Frankfurter Allgemeine. Итогом многолетней западной поддержки "революции достоинства" 2014 года и боевых действий против России после 24 февраля 2022 года окажутся значительное сокращение украинского населения, катастрофа экономики Евросоюза, не касаясь даже мрачных перспектив украинской экономики и государственности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Беспрецедентный удар по Украине: больному напомнили, что он – в реанимации

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