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Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии
Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии
Международное жюри конкурса The Nature Conservancy 2022 огласило победителей. Лучшие кадры со всего мира - в нашей фотоленте.
2022-11-19T23:01+0500
2022-11-19T23:01+0500
фото
конкурс
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Конкурс инициирован Всемирной экологической организацией The Nature Conservancy. Его целью является привлечение внимания к красоте природы, которую человечество может потерять из-за изменения климата. В этом году на суд жюри представили рекордное количество фотографий — более 100 тысяч. Сделаны они в 196 странах, передает Sputnik Кыргызстан.Гран-при получил китайский фотограф Ли Пин за снимок необычного "дерева". Рисунок рядом с дорогой возник из-за эрозии почвы, вызванной дождями в Тибете. Эксперты в области фотографии также были впечатлены пронзительным и вызывающим бурю эмоций кадром, как хищник несет в зубах тушу обезьяны. В ее тело вцепился детеныш, не желающий расставаться с матерью, которая стала жертвой суровых законов животного мира.
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красота обитателей дикой природы завораживающие снимки конкурса экофотографии дикая природа хищники фото профессиональные конкурс фотографий дикой природы смотреть лучшие фото подборка международное жюри конкурса the nature conservancy 2022 огласило победителей лучшие кадры со всего мира
красота обитателей дикой природы завораживающие снимки конкурса экофотографии дикая природа хищники фото профессиональные конкурс фотографий дикой природы смотреть лучшие фото подборка международное жюри конкурса the nature conservancy 2022 огласило победителей лучшие кадры со всего мира

Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии

23:01 19.11.2022
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Международное жюри конкурса The Nature Conservancy 2022 огласило победителей. Лучшие кадры со всего мира - в нашей фотоленте.
Конкурс инициирован Всемирной экологической организацией The Nature Conservancy. Его целью является привлечение внимания к красоте природы, которую человечество может потерять из-за изменения климата. В этом году на суд жюри представили рекордное количество фотографий — более 100 тысяч. Сделаны они в 196 странах, передает Sputnik Кыргызстан.
Гран-при получил китайский фотограф Ли Пин за снимок необычного "дерева". Рисунок рядом с дорогой возник из-за эрозии почвы, вызванной дождями в Тибете. Эксперты в области фотографии также были впечатлены пронзительным и вызывающим бурю эмоций кадром, как хищник несет в зубах тушу обезьяны. В ее тело вцепился детеныш, не желающий расставаться с матерью, которая стала жертвой суровых законов животного мира.
© Foto : Li Ping/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Гран-при конкурса получил снимок китайского фотографа Ли Пин с изображением "дерева". На самом деле это овраги по обеим сторонам шоссе, образовавшиеся в результате эрозии почвы от дождей. Фото сделано в Тибете.

Гран-при конкурса получил снимок китайского фотографа Ли Пин с изображением &quot;дерева&quot;. На самом деле это овраги по обеим сторонам шоссе, образовавшиеся в результате эрозии почвы от дождей. Фото сделано в Тибете. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Li Ping/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Гран-при конкурса получил снимок китайского фотографа Ли Пин с изображением "дерева". На самом деле это овраги по обеим сторонам шоссе, образовавшиеся в результате эрозии почвы от дождей. Фото сделано в Тибете.

© Foto : Anup Shah/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок "Морани и друг" британского фотографа Анупа Шаха, занявший первое место в категории "Дикая природа"

Снимок &quot;Морани и друг&quot; британского фотографа Анупа Шаха, занявший первое место в категории &quot;Дикая природа&quot; - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Anup Shah/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок "Морани и друг" британского фотографа Анупа Шаха, занявший первое место в категории "Дикая природа"

© Foto : Janusz Jurek/Courtesy TNC Photo Contest 2022

"Отдых" польского фотографа Януша Юрека. Люди продолжают отдыхать на пляже, несмотря на то, что огромную территорию занял завод. Эта сцена заинтересовала фотографа своей символичностью, она показывает, как промышленность "вытесняет" людей.

&quot;Отдых&quot; польского фотографа Януша Юрека. Люди продолжают отдыхать на пляже, несмотря на то, что огромную территорию занял завод. Эта сцена заинтересовала фотографа своей символичностью, она показывает, как промышленность &quot;вытесняет&quot; людей. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Foto : Janusz Jurek/Courtesy TNC Photo Contest 2022

"Отдых" польского фотографа Януша Юрека. Люди продолжают отдыхать на пляже, несмотря на то, что огромную территорию занял завод. Эта сцена заинтересовала фотографа своей символичностью, она показывает, как промышленность "вытесняет" людей.

© Foto : Ivan Pedretti/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок итальянского фотографа Ивана Педретти. Зима в исландском Стоккснесе на пляже с черным песком и величественной горой Вестрахорн. Его особенностью является игра цветов и контрастов.

Снимок итальянского фотографа Ивана Педретти. Зима в исландском Стоккснесе на пляже с черным песком и величественной горой Вестрахорн. Его особенностью является игра цветов и контрастов. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Foto : Ivan Pedretti/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок итальянского фотографа Ивана Педретти. Зима в исландском Стоккснесе на пляже с черным песком и величественной горой Вестрахорн. Его особенностью является игра цветов и контрастов.

© Foto : Shafeeq Mulla/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Душераздирающий снимок с леопардом, который несет тушу обезьяны, в то время как детеныш продолжает прижиматься к ее телу, получил название "Беспощадное королевство". Его автор — фотограф Шафик Мулла из Замбии. Снимок правдиво и тонко демонстрирует суровые реалии мира природы и животных.

Душераздирающий снимок с леопардом, который несет тушу обезьяны, в то время как детеныш продолжает прижиматься к ее телу, получил название &quot;Беспощадное королевство&quot;. Его автор — фотограф Шафик Мулла из Замбии. Снимок правдиво и тонко демонстрирует суровые реалии мира природы и животных. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Foto : Shafeeq Mulla/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Душераздирающий снимок с леопардом, который несет тушу обезьяны, в то время как детеныш продолжает прижиматься к ее телу, получил название "Беспощадное королевство". Его автор — фотограф Шафик Мулла из Замбии. Снимок правдиво и тонко демонстрирует суровые реалии мира природы и животных.

© Foto : Callie Chee/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Редкий снимок — светящиеся в темноте биолюминесцентные грибы, или "грибы-призраки". Автор — Калли Чи из Австралии. Такие грибы встречаются в некоторых лесах этой страны. Они растут и светятся всего несколько недель в году.

Редкий снимок — светящиеся в темноте биолюминесцентные грибы, или &quot;грибы-призраки&quot;. Автор — Калли Чи из Австралии. Такие грибы встречаются в некоторых лесах этой страны. Они растут и светятся всего несколько недель в году. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Foto : Callie Chee/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Редкий снимок — светящиеся в темноте биолюминесцентные грибы, или "грибы-призраки". Автор — Калли Чи из Австралии. Такие грибы встречаются в некоторых лесах этой страны. Они растут и светятся всего несколько недель в году.

© Foto : Florian Ledoux/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок норвежского фотографа Флориана Леду. Самка белого медведя кормит двоих годовалых детенышей в гавани заброшенного российского поселения Пирамида.

Снимок норвежского фотографа Флориана Леду. Самка белого медведя кормит двоих годовалых детенышей в гавани заброшенного российского поселения Пирамида. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Florian Ledoux/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок норвежского фотографа Флориана Леду. Самка белого медведя кормит двоих годовалых детенышей в гавани заброшенного российского поселения Пирамида.

© Foto : Panos Laskarakis/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Автор снимка "Гигант в пыли" — греческий фотограф Панос Ласкаракис. Впечатляющий кадр сделан в Намибии.

Автор снимка &quot;Гигант в пыли&quot; — греческий фотограф Панос Ласкаракис. Впечатляющий кадр сделан в Намибии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Panos Laskarakis/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Автор снимка "Гигант в пыли" — греческий фотограф Панос Ласкаракис. Впечатляющий кадр сделан в Намибии.

© Foto : Kristin Wright/Courtesy TNC Photo Contest 2022

"Плетеная река" американского фотографа Кристин Райт. Ярко окрашенные ледниковые отложения превращают исландский пейзаж в нечто особенное, делая изображение похожим на компьютерную графику.

&quot;Плетеная река&quot; американского фотографа Кристин Райт. Ярко окрашенные ледниковые отложения превращают исландский пейзаж в нечто особенное, делая изображение похожим на компьютерную графику. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Foto : Kristin Wright/Courtesy TNC Photo Contest 2022

"Плетеная река" американского фотографа Кристин Райт. Ярко окрашенные ледниковые отложения превращают исландский пейзаж в нечто особенное, делая изображение похожим на компьютерную графику.

© Foto : Masahiro Hiroike/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок японского фотографа Масахиро Хироике. Химэботару — это маленький светлячок, живущий в лесу и излучающий короткий и мощный свет, похожий на вспышку. Интересный кадр с эффектом "боке" был также отмечен жюри конкурса.

Снимок японского фотографа Масахиро Хироике. Химэботару — это маленький светлячок, живущий в лесу и излучающий короткий и мощный свет, похожий на вспышку. Интересный кадр с эффектом &quot;боке&quot; был также отмечен жюри конкурса. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Masahiro Hiroike/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок японского фотографа Масахиро Хироике. Химэботару — это маленький светлячок, живущий в лесу и излучающий короткий и мощный свет, похожий на вспышку. Интересный кадр с эффектом "боке" был также отмечен жюри конкурса.

© Foto : Sandesh Kadur/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок "Ящерица и ветряные мельницы" индийского фотографа Сандеша Кадура. Яркая рептилия на страже своей территории.

Снимок &quot;Ящерица и ветряные мельницы&quot; индийского фотографа Сандеша Кадура. Яркая рептилия на страже своей территории. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Sandesh Kadur/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Снимок "Ящерица и ветряные мельницы" индийского фотографа Сандеша Кадура. Яркая рептилия на страже своей территории.

© Foto : Francisco Javier Munuera González/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Склон горы Ади в Наварре. Снимок испанского фотографа Франсиско Хавьера Мунуэра Гонсалеса, занявший первое место в категории "Пейзаж".

Склон горы Ади в Наварре. Снимок испанского фотографа Франсиско Хавьера Мунуэра Гонсалеса, занявший первое место в категории &quot;Пейзаж&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Francisco Javier Munuera González/Courtesy TNC Photo Contest 2022

Склон горы Ади в Наварре. Снимок испанского фотографа Франсиско Хавьера Мунуэра Гонсалеса, занявший первое место в категории "Пейзаж".

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