Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии
Гран-при конкурса получил снимок китайского фотографа Ли Пин с изображением "дерева". На самом деле это овраги по обеим сторонам шоссе, образовавшиеся в результате эрозии почвы от дождей. Фото сделано в Тибете.
Гран-при конкурса получил снимок китайского фотографа Ли Пин с изображением "дерева". На самом деле это овраги по обеим сторонам шоссе, образовавшиеся в результате эрозии почвы от дождей. Фото сделано в Тибете.
Снимок "Морани и друг" британского фотографа Анупа Шаха, занявший первое место в категории "Дикая природа"
Снимок "Морани и друг" британского фотографа Анупа Шаха, занявший первое место в категории "Дикая природа"
"Отдых" польского фотографа Януша Юрека. Люди продолжают отдыхать на пляже, несмотря на то, что огромную территорию занял завод. Эта сцена заинтересовала фотографа своей символичностью, она показывает, как промышленность "вытесняет" людей.
"Отдых" польского фотографа Януша Юрека. Люди продолжают отдыхать на пляже, несмотря на то, что огромную территорию занял завод. Эта сцена заинтересовала фотографа своей символичностью, она показывает, как промышленность "вытесняет" людей.
Снимок итальянского фотографа Ивана Педретти. Зима в исландском Стоккснесе на пляже с черным песком и величественной горой Вестрахорн. Его особенностью является игра цветов и контрастов.
Снимок итальянского фотографа Ивана Педретти. Зима в исландском Стоккснесе на пляже с черным песком и величественной горой Вестрахорн. Его особенностью является игра цветов и контрастов.
Душераздирающий снимок с леопардом, который несет тушу обезьяны, в то время как детеныш продолжает прижиматься к ее телу, получил название "Беспощадное королевство". Его автор — фотограф Шафик Мулла из Замбии. Снимок правдиво и тонко демонстрирует суровые реалии мира природы и животных.
Душераздирающий снимок с леопардом, который несет тушу обезьяны, в то время как детеныш продолжает прижиматься к ее телу, получил название "Беспощадное королевство". Его автор — фотограф Шафик Мулла из Замбии. Снимок правдиво и тонко демонстрирует суровые реалии мира природы и животных.
Редкий снимок — светящиеся в темноте биолюминесцентные грибы, или "грибы-призраки". Автор — Калли Чи из Австралии. Такие грибы встречаются в некоторых лесах этой страны. Они растут и светятся всего несколько недель в году.
Редкий снимок — светящиеся в темноте биолюминесцентные грибы, или "грибы-призраки". Автор — Калли Чи из Австралии. Такие грибы встречаются в некоторых лесах этой страны. Они растут и светятся всего несколько недель в году.
Снимок норвежского фотографа Флориана Леду. Самка белого медведя кормит двоих годовалых детенышей в гавани заброшенного российского поселения Пирамида.
Снимок норвежского фотографа Флориана Леду. Самка белого медведя кормит двоих годовалых детенышей в гавани заброшенного российского поселения Пирамида.
Автор снимка "Гигант в пыли" — греческий фотограф Панос Ласкаракис. Впечатляющий кадр сделан в Намибии.
Автор снимка "Гигант в пыли" — греческий фотограф Панос Ласкаракис. Впечатляющий кадр сделан в Намибии.
"Плетеная река" американского фотографа Кристин Райт. Ярко окрашенные ледниковые отложения превращают исландский пейзаж в нечто особенное, делая изображение похожим на компьютерную графику.
"Плетеная река" американского фотографа Кристин Райт. Ярко окрашенные ледниковые отложения превращают исландский пейзаж в нечто особенное, делая изображение похожим на компьютерную графику.
Снимок японского фотографа Масахиро Хироике. Химэботару — это маленький светлячок, живущий в лесу и излучающий короткий и мощный свет, похожий на вспышку. Интересный кадр с эффектом "боке" был также отмечен жюри конкурса.
Снимок японского фотографа Масахиро Хироике. Химэботару — это маленький светлячок, живущий в лесу и излучающий короткий и мощный свет, похожий на вспышку. Интересный кадр с эффектом "боке" был также отмечен жюри конкурса.
Снимок "Ящерица и ветряные мельницы" индийского фотографа Сандеша Кадура. Яркая рептилия на страже своей территории.
Снимок "Ящерица и ветряные мельницы" индийского фотографа Сандеша Кадура. Яркая рептилия на страже своей территории.
Склон горы Ади в Наварре. Снимок испанского фотографа Франсиско Хавьера Мунуэра Гонсалеса, занявший первое место в категории "Пейзаж".
Склон горы Ади в Наварре. Снимок испанского фотографа Франсиско Хавьера Мунуэра Гонсалеса, занявший первое место в категории "Пейзаж".