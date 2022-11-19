https://uz.sputniknews.ru/20221119/30099022.html

Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии

Красота обитателей дикой природы — завораживающие снимки конкурса экофотографии

Международное жюри конкурса The Nature Conservancy 2022 огласило победителей. Лучшие кадры со всего мира - в нашей фотоленте.

2022-11-19T23:01+0500

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фото

конкурс

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Конкурс инициирован Всемирной экологической организацией The Nature Conservancy. Его целью является привлечение внимания к красоте природы, которую человечество может потерять из-за изменения климата. В этом году на суд жюри представили рекордное количество фотографий — более 100 тысяч. Сделаны они в 196 странах, передает Sputnik Кыргызстан.Гран-при получил китайский фотограф Ли Пин за снимок необычного "дерева". Рисунок рядом с дорогой возник из-за эрозии почвы, вызванной дождями в Тибете. Эксперты в области фотографии также были впечатлены пронзительным и вызывающим бурю эмоций кадром, как хищник несет в зубах тушу обезьяны. В ее тело вцепился детеныш, не желающий расставаться с матерью, которая стала жертвой суровых законов животного мира.

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