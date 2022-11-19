https://uz.sputniknews.ru/20221119/dojd-i-tuman-sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-subbotu-30095641.html
Дождь и туман: синоптики сообщили о погоде на субботу
Дождь и туман: синоптики сообщили о погоде на субботу
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-11-19T11:34+0500
2022-11-19T11:34+0500
2022-11-19T11:34+0500
общество
дождь
туман
погода
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В субботу в Узбекистане ожидается переменная облачность, в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях утром, в Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях в первой половине дня дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 10-15 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте в первой половине дня дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.
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дождь и туман синоптики сообщили о погоде на субботу какая погода ожидается в субботу на территории республики прогноз погоды 17 ноября узбекистан ташкент самарканд фергана бухара
дождь и туман синоптики сообщили о погоде на субботу какая погода ожидается в субботу на территории республики прогноз погоды 17 ноября узбекистан ташкент самарканд фергана бухара
Дождь и туман: синоптики сообщили о погоде на субботу
Какая погода ожидается 19 ноября на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
В субботу в Узбекистане ожидается переменная облачность, в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях утром, в Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях в первой половине дня дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 10-15 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте в первой половине дня дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.
В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.