https://uz.sputniknews.ru/20221119/dojd-i-tuman-sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-subbotu-30095641.html

Дождь и туман: синоптики сообщили о погоде на субботу

Дождь и туман: синоптики сообщили о погоде на субботу

Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-19T11:34+0500

2022-11-19T11:34+0500

2022-11-19T11:34+0500

общество

дождь

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погода

республика

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В субботу в Узбекистане ожидается переменная облачность, в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях утром, в Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях в первой половине дня дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 10-15 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте в первой половине дня дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 10-12 градусов тепла.В горных районах без осадков. Местами туман. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.

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