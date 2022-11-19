https://uz.sputniknews.ru/20221119/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-30092392.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Товарищеский матч Узбекистана и России, неделя моды и выставка работ Ван Гога. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-11-19T09:02+0500

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общество

выходные

ташкент

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Суббота, 19 ноябряИсполнительницы представят концертную программу в парке Ashxobod.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiВход свободныйТелефон для справок: (+998) 95−340−4007Четыреста знаковых картин голландского художника можно будет увидеть на огромных экранах в сопровождении классической музыки в УзЭкспоцентре.Время: с 10.00 до 20.00Место: УзЭкспоцентрСтоимость билетов: 20 тыс. сумовНа сцене Дворца искусств "Туркистон" пройдет спектакль "Однажды вечером" с участием российских актеров Виктории Тарасовой и Кирилла Гребенщикова.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072В Hyatt Regency Tashkent пройдет III сезон творческого проекта Uzbekistan Fashion Week. Свои коллекции продемонстрируют как профессионалы, так и начинающие дизайнеры. Среди приглашенных гостей — таджикский дизайнер Умед Кучкалиев.Время: с 12.00 до 20.00Место: Hyatt Regency TashkentСтоимость билетов: от 200 тыс. до 1 млн сумовТелефоны для справок: (+998) 99−804−2260, (+998) 95−009−2221Участников ждет тренинг с теорией и практическими занятиями от преподавателя Ассоциации профессионалов фитнеса Эдварда Казаряна. Курс будет полезен профессиональным фитнес-тренерам и всем любителям спорта и фитнеса.Время: 9.00Место: Befitbox.uzСтоимость участия: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−501−4400Воскресенье, 9 октябряНа вечере итальянской музыки артист исполнит известные мировые хиты Тото Кутуньо и Адриано Челентано.Место: Claude Monet TashkentСтоимость входа: 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−410−0077, (+998) 78−150−5155В рамках Международного фестиваля искусств "Японская осень" в Государственном музее искусств Узбекистана пройдет выставка "Мост в завтрашний день" японского фотографа Шигеру Йошида, посвященная катастрофе 2011 года в провинции Фукусима.Время: с 10.00 до 17.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйНа стадионе "Пахтакор" пройдет товарищеский матч по футболу между сборными России и Узбекистана.Время: 17.00Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"Стоимость билетов: от 15 до 50 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072На сцене ГАБТ имени Алишера Навои пройдет премьера концертной программы ансамбля молодого балета "Тумор". В репертуаре — узбекские национальные и классические танцы.Время: 18.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 30 до 140 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081Особенностью выставки, в которой примут участие художники со всего мира, является технология Naked Eye 3D, с помощью которой 3D-работы "оживают" и выглядят объемными без 3D-очков.Время: в 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураВход свободный

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