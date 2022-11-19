https://uz.sputniknews.ru/20221119/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-30092392.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Товарищеский матч Узбекистана и России, неделя моды и выставка работ Ван Гога. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2022-11-19T09:02+0500
2022-11-19T09:02+0500
2022-11-19T09:45+0500
общество
выходные
ташкент
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Суббота, 19 ноябряИсполнительницы представят концертную программу в парке Ashxobod.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiВход свободныйТелефон для справок: (+998) 95−340−4007Четыреста знаковых картин голландского художника можно будет увидеть на огромных экранах в сопровождении классической музыки в УзЭкспоцентре.Время: с 10.00 до 20.00Место: УзЭкспоцентрСтоимость билетов: 20 тыс. сумовНа сцене Дворца искусств "Туркистон" пройдет спектакль "Однажды вечером" с участием российских актеров Виктории Тарасовой и Кирилла Гребенщикова.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072В Hyatt Regency Tashkent пройдет III сезон творческого проекта Uzbekistan Fashion Week. Свои коллекции продемонстрируют как профессионалы, так и начинающие дизайнеры. Среди приглашенных гостей — таджикский дизайнер Умед Кучкалиев.Время: с 12.00 до 20.00Место: Hyatt Regency TashkentСтоимость билетов: от 200 тыс. до 1 млн сумовТелефоны для справок: (+998) 99−804−2260, (+998) 95−009−2221Участников ждет тренинг с теорией и практическими занятиями от преподавателя Ассоциации профессионалов фитнеса Эдварда Казаряна. Курс будет полезен профессиональным фитнес-тренерам и всем любителям спорта и фитнеса.Время: 9.00Место: Befitbox.uzСтоимость участия: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−501−4400Воскресенье, 9 октябряНа вечере итальянской музыки артист исполнит известные мировые хиты Тото Кутуньо и Адриано Челентано.Место: Claude Monet TashkentСтоимость входа: 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−410−0077, (+998) 78−150−5155В рамках Международного фестиваля искусств "Японская осень" в Государственном музее искусств Узбекистана пройдет выставка "Мост в завтрашний день" японского фотографа Шигеру Йошида, посвященная катастрофе 2011 года в провинции Фукусима.Время: с 10.00 до 17.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйНа стадионе "Пахтакор" пройдет товарищеский матч по футболу между сборными России и Узбекистана.Время: 17.00Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"Стоимость билетов: от 15 до 50 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072На сцене ГАБТ имени Алишера Навои пройдет премьера концертной программы ансамбля молодого балета "Тумор". В репертуаре — узбекские национальные и классические танцы.Время: 18.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 30 до 140 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081Особенностью выставки, в которой примут участие художники со всего мира, является технология Naked Eye 3D, с помощью которой 3D-работы "оживают" и выглядят объемными без 3D-очков.Время: в 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураВход свободный
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узбекистан ташкент выходные мероприятия куда сходить выступление лола шахло ахмедовы выставка ван гог спектакль "однажды вечером" виктория тарасова кирилл гребенщиков uzbekistan fashion week digital спортивный воркшоп товарищеский матч россия узбекистан macello ma фотограф шигеру йошида
узбекистан ташкент выходные мероприятия куда сходить выступление лола шахло ахмедовы выставка ван гог спектакль "однажды вечером" виктория тарасова кирилл гребенщиков uzbekistan fashion week digital спортивный воркшоп товарищеский матч россия узбекистан macello ma фотограф шигеру йошида
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
09:02 19.11.2022 (обновлено: 09:45 19.11.2022)
Товарищеский матч Узбекистана и России, Неделя моды и выставка работ Ван Гога. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 19 ноября
Выступление Лолы и Шахло Ахмедовых
Исполнительницы представят концертную программу в парке Ashxobod.
Место: Ashxobod Sayilgohi
Телефон для справок: (+998) 95−340−4007
Мультимедийная выставка, посвященная творчеству Ван Гога
Четыреста знаковых картин голландского художника можно будет увидеть на огромных экранах в сопровождении классической музыки в УзЭкспоцентре.
Стоимость билетов: 20 тыс. сумов
Спектакль "Однажды вечером"
На сцене Дворца искусств "Туркистон" пройдет спектакль "Однажды вечером" с участием российских актеров Виктории Тарасовой и Кирилла Гребенщикова.
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Uzbekistan Fashion Week-Digital
В Hyatt Regency Tashkent пройдет III сезон творческого проекта Uzbekistan Fashion Week. Свои коллекции продемонстрируют как профессионалы, так и начинающие дизайнеры. Среди приглашенных гостей — таджикский дизайнер Умед Кучкалиев.
Место: Hyatt Regency Tashkent
Стоимость билетов: от 200 тыс. до 1 млн сумов
Телефоны для справок: (+998) 99−804−2260, (+998) 95−009−2221
Профессиональный спортивный воркшоп
Участников ждет тренинг с теорией и практическими занятиями от преподавателя Ассоциации профессионалов фитнеса Эдварда Казаряна. Курс будет полезен профессиональным фитнес-тренерам и всем любителям спорта и фитнеса.
Стоимость участия: 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−501−4400
Воскресенье, 9 октября
На вечере итальянской музыки артист исполнит известные мировые хиты Тото Кутуньо и Адриано Челентано.
Место: Claude Monet Tashkent
Стоимость входа: 200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 99−410−0077, (+998) 78−150−5155
Выставка японского фотографа Шигеру Йошида
В рамках Международного фестиваля искусств "Японская осень" в Государственном музее искусств Узбекистана пройдет выставка "Мост в завтрашний день" японского фотографа Шигеру Йошида, посвященная катастрофе 2011 года в провинции Фукусима.
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Товарищеский матч по футболу между сборными Узбекистана и России
На стадионе "Пахтакор" пройдет товарищеский матч по футболу между сборными России и Узбекистана.
Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"
Стоимость билетов: от 15 до 50 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Премьера концертной программы ансамбля "Тумор"
На сцене ГАБТ имени Алишера Навои пройдет премьера концертной программы ансамбля молодого балета "Тумор". В репертуаре — узбекские национальные и классические танцы.
Место: Большой театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 30 до 140 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081
Выставка иммерсивного 3D-искусства
Особенностью выставки, в которой примут участие художники со всего мира, является технология Naked Eye 3D, с помощью которой 3D-работы "оживают" и выглядят объемными без 3D-очков.
Время: в 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура