https://uz.sputniknews.ru/20221119/nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-30097740.html

Наступление российских войск на Запорожском направлении

Наступление российских войск на Запорожском направлении

Уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу Днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на Украинском ТВД в целом, и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000-километрового фронта.

2022-11-19T17:35+0500

2022-11-19T17:35+0500

2022-11-19T17:35+0500

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Распространяемые на Западе слухи о грядущем зимнем "замораживании" СВО сильно преувеличены.Войска РФ активно действуют на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Лисичанском и Запорожском направлениях, наносят удары на огромном пространстве от Угледара до Соледара. Танкисты ДНР прокладывают дорогу к Авдеевке, и атакуют укрепрайон противника в городской черте. Попытки контратак завершаются для ВСУ большими потерями живой силы и техники. Украинские бригады под Артемовском разбиты, из "осколков" сформированы некие сводные отряды.На Запорожском направлении российские войска атакуют Большую Новоселку, артиллерия бьет по Гуляйполю и Орехову. Российское наступление на позиции ВСУ близ Гуляйполя встревожило даже штатного киевского трубадура Алексея Арестовича, который отметил высокую вероятность окружения украинских подразделений в занятых ими укрепрайонах на территории Донбасса. ВСУ пытаются перебрасывать резервы с Херсонского на Запорожское направление.Воздушное пространство Украины находится под жестким контролем ВКС России, истребители МиГ-31БМ и Су-35С в ходе патрулирования поражают самолеты и вертолеты противника ракетами Р-37М на удалении до 400 км. Успешно развивается воздушная наступательная операция – российские войска с 15 ноября наносят беспрецедентные (до ста ракетных пусков в день), массированные и сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. К примеру, поражены цехи ракетного завода Южмаш в Днепропетровске, объекты логистики в Николаеве и Одессе. По информации Минобороны РФ, все ракеты достигают назначенных целей.Точка невозвратаТолько в боях за освобождение Павловки российские войска уничтожили до 1400 украинских "киборгов", два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и 30 других бронемашин, шесть артиллерийских орудий и 28 беспилотников.Мощные удары России методично уничтожают и деморализуют противника: только за минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три танка, пять БМП и девять других бронемашин. Ресурсы киевского режима и его западных покровителей на исходе. Генштаб ВСУ отмечает "ограниченные возможности" войск, которые пытаются "давить массой", с потерями не считаются, и все же выдыхаются, надолго переходят к обороне. Приоритетная задача украинского командования – формирование мощной группировки в Донбассе для рассекающего удара на юг в направлении побережья Азовского моря – остается объективно нерешаемой.Иностранная военная помощь киевскому режиму на Украинском ТВД погоды не делает. Затейливые поставки на Украину старого советского оружия (БМП-1 и Т-72) в немецком стиле "Ringtausch" доминирующей огневой мощи Российской армии не отменяют. РФ способна и намерена "перемолоть" весь натовский арсенал обычных вооружений без применения тактических ядерных боеприпасов. Миллиарды американских долларов (точнее – 18,2 млрд) будто проваливаются в "черную дыру" (или на черный рынок вооружений), и неслучайно в Вашингтоне зреет скандальный аудит поставок ВСУ.Иностранные наемники не обеспечили военных побед ни в одной стране мира, вне зависимости от их количества на переднем крае. Украина – не исключение. Свежий пример: на Купянском направлении 15 ноября уничтожена большая группа польских наемников (вероятнее – переодетых военнослужащих Войска Польского) на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Киевскому режиму заграница не поможет, возмездие уже в пути.Американское издание The American Conservative справедливо замечает: "Вся американская политическая элита совместно с ЦРУ и военным истэблишментом сами намеренно провоцировали РФ, что привело к эскалации конфликта на Украине". Более того, "политика США – спровоцировать военные действия между Украиной и Россией любой ценой… Внешнеполитические и военные элиты должны нести ответственность за смерть и разрушения, вызванные их антагонистической политикой".Безусловно, за организацию всей этой "резни на Украине" – расширения НАТО на восток, вооруженного переворота в Киеве и военного конфликта с Россией – Соединенным Штатам в перспективе придется ответить.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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наступление российских войск на запорожском направлении уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на украинском твд в целом и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000 километрового фронта