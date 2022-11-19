https://uz.sputniknews.ru/20221119/nastuplenie-rossiyskix-voysk-na-zaporojskom-napravlenii-30097740.html
Наступление российских войск на Запорожском направлении
Наступление российских войск на Запорожском направлении
Уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу Днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на Украинском ТВД в целом, и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000-километрового фронта.
2022-11-19T17:35+0500
2022-11-19T17:35+0500
2022-11-19T17:35+0500
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Распространяемые на Западе слухи о грядущем зимнем "замораживании" СВО сильно преувеличены.Войска РФ активно действуют на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Лисичанском и Запорожском направлениях, наносят удары на огромном пространстве от Угледара до Соледара. Танкисты ДНР прокладывают дорогу к Авдеевке, и атакуют укрепрайон противника в городской черте. Попытки контратак завершаются для ВСУ большими потерями живой силы и техники. Украинские бригады под Артемовском разбиты, из "осколков" сформированы некие сводные отряды.На Запорожском направлении российские войска атакуют Большую Новоселку, артиллерия бьет по Гуляйполю и Орехову. Российское наступление на позиции ВСУ близ Гуляйполя встревожило даже штатного киевского трубадура Алексея Арестовича, который отметил высокую вероятность окружения украинских подразделений в занятых ими укрепрайонах на территории Донбасса. ВСУ пытаются перебрасывать резервы с Херсонского на Запорожское направление.Воздушное пространство Украины находится под жестким контролем ВКС России, истребители МиГ-31БМ и Су-35С в ходе патрулирования поражают самолеты и вертолеты противника ракетами Р-37М на удалении до 400 км. Успешно развивается воздушная наступательная операция – российские войска с 15 ноября наносят беспрецедентные (до ста ракетных пусков в день), массированные и сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. К примеру, поражены цехи ракетного завода Южмаш в Днепропетровске, объекты логистики в Николаеве и Одессе. По информации Минобороны РФ, все ракеты достигают назначенных целей.Точка невозвратаТолько в боях за освобождение Павловки российские войска уничтожили до 1400 украинских "киборгов", два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и 30 других бронемашин, шесть артиллерийских орудий и 28 беспилотников.Мощные удары России методично уничтожают и деморализуют противника: только за минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три танка, пять БМП и девять других бронемашин. Ресурсы киевского режима и его западных покровителей на исходе. Генштаб ВСУ отмечает "ограниченные возможности" войск, которые пытаются "давить массой", с потерями не считаются, и все же выдыхаются, надолго переходят к обороне. Приоритетная задача украинского командования – формирование мощной группировки в Донбассе для рассекающего удара на юг в направлении побережья Азовского моря – остается объективно нерешаемой.Иностранная военная помощь киевскому режиму на Украинском ТВД погоды не делает. Затейливые поставки на Украину старого советского оружия (БМП-1 и Т-72) в немецком стиле "Ringtausch" доминирующей огневой мощи Российской армии не отменяют. РФ способна и намерена "перемолоть" весь натовский арсенал обычных вооружений без применения тактических ядерных боеприпасов. Миллиарды американских долларов (точнее – 18,2 млрд) будто проваливаются в "черную дыру" (или на черный рынок вооружений), и неслучайно в Вашингтоне зреет скандальный аудит поставок ВСУ.Иностранные наемники не обеспечили военных побед ни в одной стране мира, вне зависимости от их количества на переднем крае. Украина – не исключение. Свежий пример: на Купянском направлении 15 ноября уничтожена большая группа польских наемников (вероятнее – переодетых военнослужащих Войска Польского) на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Киевскому режиму заграница не поможет, возмездие уже в пути.Американское издание The American Conservative справедливо замечает: "Вся американская политическая элита совместно с ЦРУ и военным истэблишментом сами намеренно провоцировали РФ, что привело к эскалации конфликта на Украине". Более того, "политика США – спровоцировать военные действия между Украиной и Россией любой ценой… Внешнеполитические и военные элиты должны нести ответственность за смерть и разрушения, вызванные их антагонистической политикой".Безусловно, за организацию всей этой "резни на Украине" – расширения НАТО на восток, вооруженного переворота в Киеве и военного конфликта с Россией – Соединенным Штатам в перспективе придется ответить.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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наступление российских войск на запорожском направлении уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на украинском твд в целом и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000 километрового фронта
наступление российских войск на запорожском направлении уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на украинском твд в целом и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000 километрового фронта
Наступление российских войск на Запорожском направлении
Уплотнение боевых порядков российских войск на левом берегу Днепра позволяет увереннее владеть стратегической инициативой на Украинском ТВД в целом, и развивать наступательные действия сразу на нескольких участках 1000-километрового фронта.
Распространяемые на Западе слухи о грядущем зимнем "замораживании" СВО сильно преувеличены.
Войска РФ активно действуют на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Лисичанском и Запорожском направлениях, наносят удары на огромном пространстве от Угледара до Соледара. Танкисты ДНР прокладывают дорогу к Авдеевке, и атакуют укрепрайон противника в городской черте. Попытки контратак завершаются для ВСУ большими потерями живой силы и техники. Украинские бригады под Артемовском разбиты
, из "осколков" сформированы некие сводные отряды.
На Запорожском направлении российские войска атакуют Большую Новоселку, артиллерия бьет по Гуляйполю и Орехову. Российское наступление на позиции ВСУ близ Гуляйполя встревожило даже штатного киевского трубадура Алексея Арестовича, который отметил высокую вероятность окружения украинских подразделений в занятых ими укрепрайонах на территории Донбасса. ВСУ пытаются перебрасывать резервы с Херсонского на Запорожское направление.
Воздушное пространство Украины находится под жестким контролем ВКС России, истребители МиГ-31БМ и Су-35С в ходе патрулирования поражают самолеты и вертолеты противника ракетами Р-37М на удалении до 400 км. Успешно развивается воздушная наступательная операция – российские войска с 15 ноября наносят беспрецедентные (до ста ракетных пусков в день), массированные и сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. К примеру, поражены цехи ракетного завода Южмаш в Днепропетровске, объекты логистики в Николаеве и Одессе. По информации Минобороны РФ
, все ракеты достигают назначенных целей.
Точка невозврата
Только в боях за освобождение Павловки
российские войска уничтожили до 1400 украинских "киборгов", два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и 30 других бронемашин, шесть артиллерийских орудий и 28 беспилотников.
Мощные удары России методично уничтожают
и деморализуют противника: только за минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три танка, пять БМП и девять других бронемашин. Ресурсы киевского режима и его западных покровителей на исходе. Генштаб ВСУ отмечает "ограниченные возможности" войск, которые пытаются "давить массой", с потерями не считаются, и все же выдыхаются, надолго переходят к обороне. Приоритетная задача украинского командования – формирование мощной группировки в Донбассе для рассекающего удара на юг в направлении побережья Азовского моря – остается объективно нерешаемой.
Иностранная военная помощь киевскому режиму на Украинском ТВД погоды не делает. Затейливые поставки на Украину старого советского оружия (БМП-1 и Т-72) в немецком стиле "Ringtausch" доминирующей огневой мощи Российской армии не отменяют. РФ способна и намерена "перемолоть" весь натовский арсенал обычных вооружений без применения тактических ядерных боеприпасов. Миллиарды американских долларов (точнее – 18,2 млрд) будто проваливаются в "черную дыру" (или на черный рынок вооружений), и неслучайно в Вашингтоне зреет скандальный аудит поставок ВСУ.
Иностранные наемники не обеспечили военных побед ни в одной стране мира, вне зависимости от их количества на переднем крае. Украина – не исключение. Свежий пример: на Купянском направлении 15 ноября уничтожена большая группа польских наемников (вероятнее – переодетых военнослужащих Войска Польского) на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Киевскому режиму заграница не поможет, возмездие уже в пути.
Американское издание The American Conservative справедливо замечает: "Вся американская политическая элита совместно с ЦРУ и военным истэблишментом сами намеренно провоцировали РФ, что привело к эскалации конфликта на Украине". Более того, "политика США – спровоцировать военные действия между Украиной и Россией любой ценой… Внешнеполитические и военные элиты должны нести ответственность за смерть и разрушения, вызванные их антагонистической политикой".
Безусловно, за организацию всей этой "резни на Украине" – расширения НАТО на восток, вооруженного переворота в Киеве и военного конфликта с Россией – Соединенным Штатам в перспективе придется ответить.
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