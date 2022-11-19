https://uz.sputniknews.ru/20221119/prilepin-o-voyne-s-pamyatnikami-na-ukraine-i-nadejdax-chelovechestva-na-rossiyu-30097541.html

Прилепин о войне с памятниками на Украине и надеждах человечества на Россию

Прилепин о войне с памятниками на Украине и надеждах человечества на Россию

Либеральные деятели культуры понимают, что проиграют в честной конкурентной борьбе патриотической культуре.

2022-11-19T20:33+0500

2022-11-19T20:33+0500

2022-11-19T20:33+0500

видео

украина

россия

культура

борьба

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Именно поэтому происходят такие скандалы, как с литературной ярмаркой, куда не допустили сразу несколько писателей и поэтов патриотических взглядов. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель Захар Прилепин. Зачем на Украине валят памятники писателям и поэтам? Почему государству необходимо регулировать культуру, которую оно спонсирует? Как победить постколониальный синдром? Чего угнетенные Западом страны с надеждой ждут от России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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прилепин о войне с памятниками на украине и надеждах человечества на россию либеральные деятели культуры понимают что проиграют в честной конкурентной борьбе патриотической культуре.