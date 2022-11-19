https://uz.sputniknews.ru/20221119/sbornaya-rossii-provela-trenirovku-pered-tovarischeskim-matchem-s-uzbekistanom---video-30104015.html

Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном - видео

Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном - видео

Тренер сборной Валерий Карпин в ходе предматчевой пресс-конференции рассказал, какой состав выпустит на поле в игре против узбекистанцев. 19.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-19T22:01+0500

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тренировка

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. В воскресенье, 20 ноября, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против сборной Узбекистана.Накануне матча российские футболисты провели тренировку на стадионе "Пахтакор". За тренировкой наблюдал корреспондент Sputnik.В ходе предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой состав выпустит на поле против узбекистанцев."В каждой игре у Сречко Катанец разные тактики. Я думаю, что расстановка будет такая же, как и с Казахстаном, - сказал Карпин. - С Узбекистаном будет играть состав, более приближенный к основному, чем с Таджикистаном".По словам тренера, узбекистанские футболисты не хуже спортсменов из Словении или Словакии."Никакого весомого отличия между футболом в Азии и Европе не заметил", - подчеркнул Карпин.Он также особо отметил отличные условия на стадионе "Пахтакор", в частности качество футбольного поля."Качество газона шикарное. Играть на таком газоне приятно. Тренеры и команда понимают, насколько это важно", - сказал он.

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футбол, сборная, россия, ташкент, тренировка