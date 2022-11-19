https://uz.sputniknews.ru/20221119/uzbekistanets-stal-vitse-chempionom-mira-po-txekvondo-30097318.html
Узбекистанец стал вице-чемпионом мира по тхэквондо
Узбекистанец стал вице-чемпионом мира по тхэквондо
Узбекистанским тхэквондистам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, выигранных на чемпионате мира.
2022-11-19T16:03+0500
2022-11-19T16:03+0500
2022-11-19T16:03+0500
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Нияз Пулатов выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что первенство планеты по этому виду спорта проходит в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.Так, Пулатов, выступавший в весовой категории до 63 кг, дошел до финала, одолев на своем соревновательном пути представителей Азербайджана, Египта, Ирана, Хорватии и Испании. В решающем поединке он уступил Лян Юшуай из Китая. Это первая серебряная награда Пулатова на чемпионате мира в карьере.Днем ранее узбекистанка Светлана Осипова завоевала титул чемпионки мира по тхэквондо в весовой категории до 73 кг.В финальном поединке Осипова победила израильтянку Дану Арзан. Она является первой спортсменкой из Узбекистана, завоевавшей титул чемпионки планеты в этом виде единоборств.Всего в копилке сборной республики на данный момент четыре медали: одна золотая. одна серебряная и две бронзовые награды. В этом году узбекистанцам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, завоёванных на первенстве планеты по тхэквондо.
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узбекистанец стал вице чемпионом мира по тхэквондо нияз пулатов узбекистанским тхэквондистам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, выигранных на чемпионате мира медальный зачет сколько медалей выиграли нияз пулатов светлана осипова карьера весовая категория медали биография
узбекистанец стал вице чемпионом мира по тхэквондо нияз пулатов узбекистанским тхэквондистам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, выигранных на чемпионате мира медальный зачет сколько медалей выиграли нияз пулатов светлана осипова карьера весовая категория медали биография
Узбекистанец стал вице-чемпионом мира по тхэквондо
Узбекистанским тхэквондистам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, выигранных на чемпионате мира.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik
. Узбекистанский спортсмен Нияз Пулатов выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что первенство планеты по этому виду спорта проходит в мексиканском городе Гвадалахара. Сборная Узбекистана принимает участие в этих соревнованиях в полном составе.
Так, Пулатов, выступавший в весовой категории до 63 кг, дошел до финала, одолев на своем соревновательном пути представителей Азербайджана, Египта, Ирана, Хорватии и Испании. В решающем поединке он уступил Лян Юшуай из Китая. Это первая серебряная награда Пулатова на чемпионате мира в карьере.
Днем ранее узбекистанка Светлана Осипова завоевала титул чемпионки мира по тхэквондо в весовой категории до 73 кг.
В финальном поединке Осипова победила израильтянку Дану Арзан. Она является первой спортсменкой из Узбекистана, завоевавшей титул чемпионки планеты в этом виде единоборств.
Всего в копилке сборной республики на данный момент четыре медали: одна золотая. одна серебряная и две бронзовые награды. В этом году узбекистанцам удалось обновить свой лучший результат по количеству медалей, завоёванных на первенстве планеты по тхэквондо.