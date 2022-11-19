https://uz.sputniknews.ru/20221119/uzbekistanskiy-rejisser-ali-xamraev-stal-laureatom-v-kinofestivalya-felix--30096940.html
Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX
Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX
На кинофестивале в Италии режиссер представил свой фильм "Аромат дыни в Самарканде".
2022-11-19T14:32+0500
2022-11-19T14:32+0500
2022-11-19T14:32+0500
культура
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кинорежиссер
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанский режисер Али Хамраев стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, который проходил в Милане. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Так, на кинофестивале знаменитый режиссер представил свой фильм под названием "Аромат дыни в Самарканде". Известно, что он вышел на экарны в 2021 году.По словам самого Хамраева, данная кинолента - фильм о простых людях и для простых людей.Напомним: FELIX — ежегодный международный кинофестиваль. В этом году он проходит уже пятый раз. Фестиваль проводится в самом престижном кинотеатре Милана — Cinema Anteo.
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узбекистанский режиссер али хамраев стал лауреатом v кинофестиваля felix на кинофестивале в италии режиссер представил свой фильм аромат дыни в самарканде смотреть милан италия фильмография биография лучшие фильмы али хамраева
узбекистанский режиссер али хамраев стал лауреатом v кинофестиваля felix на кинофестивале в италии режиссер представил свой фильм аромат дыни в самарканде смотреть милан италия фильмография биография лучшие фильмы али хамраева
Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX
На кинофестивале в Италии режиссер представил свой фильм "Аромат дыни в Самарканде".
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik
. Узбекистанский режисер Али Хамраев стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, который проходил в Милане. Об этом сообщает пресс-служба
Агентства кинематографии.
Так, на кинофестивале знаменитый режиссер представил свой фильм под названием "Аромат дыни в Самарканде". Известно, что он вышел на экарны в 2021 году.
По словам самого Хамраева, данная кинолента - фильм о простых людях и для простых людей.
Напомним: FELIX — ежегодный международный кинофестиваль. В этом году он проходит уже пятый раз. Фестиваль проводится в самом престижном кинотеатре Милана — Cinema Anteo.