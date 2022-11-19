https://uz.sputniknews.ru/20221119/uzbekistanskiy-rejisser-ali-xamraev-stal-laureatom-v-kinofestivalya-felix--30096940.html

Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX

Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIX

На кинофестивале в Италии режиссер представил свой фильм "Аромат дыни в Самарканде".

2022-11-19T14:32+0500

2022-11-19T14:32+0500

2022-11-19T14:32+0500

культура

режиссер

кинорежиссер

узбекистан

кино

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/13/30096768_0:26:496:305_1920x0_80_0_0_f2909bf8fe51cb75d2238b1020e4a9ff.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанский режисер Али Хамраев стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, который проходил в Милане. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Так, на кинофестивале знаменитый режиссер представил свой фильм под названием "Аромат дыни в Самарканде". Известно, что он вышел на экарны в 2021 году.По словам самого Хамраева, данная кинолента - фильм о простых людях и для простых людей.Напомним: FELIX — ежегодный международный кинофестиваль. В этом году он проходит уже пятый раз. Фестиваль проводится в самом престижном кинотеатре Милана — Cinema Anteo.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанский режиссер али хамраев стал лауреатом v кинофестиваля felix на кинофестивале в италии режиссер представил свой фильм аромат дыни в самарканде смотреть милан италия фильмография биография лучшие фильмы али хамраева