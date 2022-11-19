https://uz.sputniknews.ru/20221119/v-komplekse-istiklol-nachalas-podgotovka-k-novomu-godu-30092977.html
В комплексе "Истиклол" началась подготовка к Новому году
В комплексе "Истиклол" началась подготовка к Новому году
В связи с подготовкой к новогодним праздникам комплекс закрыт для посещения с 15 ноября по 20 декабря.
2022-11-19T10:05+0500
2022-11-19T10:05+0500
2022-11-19T10:05+0500
общество
парк
новый год
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Комплекс "Истиклол" в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") временно закрылся в связи с подготовкой к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба парка.Для справки: в комплексе "Истиклол" представлена выставка, посвященная 3000-летней истори Узбекистана, великим творениям предков и новому облику республики.В прошлом году здесь находилась главная ёлка страны высотой 35 метров и диаметром 15 метров, привезенная из Китая.
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узбекистан парк янги узбекистон ташкент подготовка к новому году главная елка страны комплекс истиклол
узбекистан парк янги узбекистон ташкент подготовка к новому году главная елка страны комплекс истиклол
В комплексе "Истиклол" началась подготовка к Новому году
В связи с подготовкой к новогодним праздникам комплекс закрыт для посещения с 15 ноября по 20 декабря.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Комплекс "Истиклол" в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") временно закрылся в связи с подготовкой к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба парка.
"В связи со строительными работами в предверии новогодних праздников комплекс "Истиклол" будет закрыт для общей публики с 15 ноября по 20 декабря", – говорится в сообщении.
Для справки: в комплексе "Истиклол" представлена выставка, посвященная 3000-летней истори Узбекистана, великим творениям предков и новому облику республики.
В прошлом году здесь находилась главная ёлка страны высотой 35 метров и диаметром 15 метров, привезенная из Китая.