https://uz.sputniknews.ru/20221119/v-komplekse-istiklol-nachalas-podgotovka-k-novomu-godu-30092977.html

В комплексе "Истиклол" началась подготовка к Новому году

В комплексе "Истиклол" началась подготовка к Новому году

В связи с подготовкой к новогодним праздникам комплекс закрыт для посещения с 15 ноября по 20 декабря.

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общество

парк

новый год

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Комплекс "Истиклол" в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") временно закрылся в связи с подготовкой к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба парка.Для справки: в комплексе "Истиклол" представлена выставка, посвященная 3000-летней истори Узбекистана, великим творениям предков и новому облику республики.В прошлом году здесь находилась ​​главная ёлка страны высотой 35 метров и диаметром 15 метров, привезенная из Китая.

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