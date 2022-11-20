https://uz.sputniknews.ru/20221120/bagdasarov-rasskazal-kak-rossiya-mojet-stat-posrednikom-mejdu-iranom-i-saudovskoy-araviey-30101459.html

Багдасаров рассказал, как Россия может стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией

Багдасаров рассказал, как Россия может стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией

Интересы России и Ирана во многом совпадают, поэтому Москва и Тегеран должны углублять сотрудничество и в сфере экономики, и вопросах безопасности.

2022-11-20T10:04+0500

2022-11-20T10:04+0500

2022-11-20T10:04+0500

видео

россия

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саудовская аравия

москва

тегеран

сотрудничество

экономика

безопасность

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Как и почему США пытаются стравить Иран и Саудовскую Аравию? Может ли Турция окончательно отвернуться от США и Европы? Как Венгрия оказалась на саммите тюркских государств? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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багдасаров рассказал как россия может стать посредником между ираном и саудовской аравией интересы россии и ирана во многом совпадают поэтому москва и тегеран должны углублять сотрудничество и в сфере экономики и вопросах безопасности биография