https://uz.sputniknews.ru/20221121/mchs-pojar-v-andijane-potushen-postradavshix-i-pogibshix-net--video-30123749.html

МЧС: пожар в Андижане потушен, пострадавших и погибших нет — видео

МЧС: пожар в Андижане потушен, пострадавших и погибших нет — видео

В результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв.м.

2022-11-21T11:29+0500

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происшествия

мчс

мчс узбекистана

пожар

андижан

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В воскресенье в 21.09 в МЧС Андижанской области поступило сообщение о возгорании в одном из многоэтажных домов Андижана. По сообщению пресс-службы ведомства, уже в 21.40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 22.25 он был потушен.В тушении пожара были задействованы 12 пожарно-спасательных расчетов и три спецмашины.Известно, что в результате возгорания пострадавших и погибших нет. Однако была повреждена кровля дома площадью около 400 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

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мчс пожар в андижане потушен пострадавших и погибших нет видео в результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв м