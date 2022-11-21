https://uz.sputniknews.ru/20221121/mchs-pojar-v-andijane-potushen-postradavshix-i-pogibshix-net--video-30123749.html
МЧС: пожар в Андижане потушен, пострадавших и погибших нет — видео
МЧС: пожар в Андижане потушен, пострадавших и погибших нет — видео
В результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв.м.
2022-11-21T11:29+0500
2022-11-21T11:29+0500
2022-11-21T11:29+0500
происшествия
мчс
мчс узбекистана
пожар
андижан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В воскресенье в 21.09 в МЧС Андижанской области поступило сообщение о возгорании в одном из многоэтажных домов Андижана. По сообщению пресс-службы ведомства, уже в 21.40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 22.25 он был потушен.В тушении пожара были задействованы 12 пожарно-спасательных расчетов и три спецмашины.Известно, что в результате возгорания пострадавших и погибших нет. Однако была повреждена кровля дома площадью около 400 кв.м. Причины пожара устанавливаются.
андижан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс пожар в андижане потушен пострадавших и погибших нет видео в результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв м
мчс пожар в андижане потушен пострадавших и погибших нет видео в результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв м
МЧС: пожар в Андижане потушен, пострадавших и погибших нет — видео
В результате пожара была повреждена кровля многоэтажного дома площадью 400 кв.м.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
В воскресенье в 21.09 в МЧС Андижанской области поступило сообщение о возгорании в одном из многоэтажных домов Андижана. По сообщению пресс-службы
ведомства, уже в 21.40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 22.25 он был потушен.
В тушении пожара были задействованы 12 пожарно-спасательных расчетов и три спецмашины.
Известно, что в результате возгорания пострадавших и погибших нет. Однако была повреждена кровля дома площадью около 400 кв.м. Причины пожара устанавливаются.