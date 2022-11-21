https://uz.sputniknews.ru/20221121/mirziyoev-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborax-30122869.html

Мирзиёев поздравил Токаева с победой на выборах

Мирзиёев поздравил Токаева с победой на выборах

Что обсудили главы Узбекистана и Казахстана в ходе телефонного разговора — читайте в нашем материале.

2022-11-21T10:05+0500

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политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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узбекистан

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телефон

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.Так, узбекистанский лидер поздравил Токаева с победой на внеочередных президентских выборах. Глава Казахстана, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

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мирзиёев поздравил токаева с победой на выборахчто обсудили главы узбекистана и казахстана в ходе телефонного разговора биография выборы в казахстане результаты внеочередные