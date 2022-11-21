https://uz.sputniknews.ru/20221121/na-wildberries-predlagayut-nachat-prodaju-fruktov-i-ovoschey-iz-uzbekistana-30130670.html
Wildberries может начать продавать фрукты и овощи из Узбекистана
Wildberries может начать продавать фрукты и овощи из Узбекистана
Министр сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Мирзаев и генеральный директор "Вайлдбериз" обсудили консолидированный экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана. Подробности — в нашем материале.
2022-11-21T13:51+0500
2022-11-21T13:51+0500
2022-11-21T14:03+0500
экономика
фрукты
овощи
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министр сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Мирзаев встретился с генеральным директором компании ООО "Вайлдберриз" (Wildberries) Татьяной Бакальчук. Об этом сообщает пресс-служба министерства.На встрече стороны обсудили вопрос строительства сортировочного и логистического центров в Ташкенте и интеграции портала агроторговли Узбекистана, а именно предоставление необходимой информации для рассмотрения возможности взаимной интеграции площадок. Мирзаев отметил, что в данное время реализуется подобный проект по строительству трёх агро-логистических центров в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях.Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу консолидированного экспорта. Мирзаев предложил организовать консолидированный экспорт плодоовощной продукции через маркетплейс "Вайлдберриз". Он подчеркнул, что в этих целях уже функционирует налаженная система, где в соответствии с требуемыми объёмами и стандартами фрукты и овощи поставляются иностранным партнёрам.
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на wildberries предлагают начать продажу фруктов и овощей из узбекистана министр сельского хозяйства узбекистана шухрат мирзаев и генеральный директор вайлдбериз обсудили консолидированный экспорт плодоовощной продукции из узбекистана
на wildberries предлагают начать продажу фруктов и овощей из узбекистана министр сельского хозяйства узбекистана шухрат мирзаев и генеральный директор вайлдбериз обсудили консолидированный экспорт плодоовощной продукции из узбекистана
Wildberries может начать продавать фрукты и овощи из Узбекистана
13:51 21.11.2022 (обновлено: 14:03 21.11.2022)
Министр сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Мирзаев и генеральный директор "Вайлдбериз" Татьяна Бакальчук обсудили консолидированный экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана. Подробности — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Министр сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Мирзаев встретился с генеральным директором компании ООО "Вайлдберриз" (Wildberries) Татьяной Бакальчук. Об этом сообщает пресс-служба
министерства.
На встрече стороны обсудили вопрос строительства сортировочного и логистического центров в Ташкенте и интеграции портала агроторговли Узбекистана, а именно предоставление необходимой информации для рассмотрения возможности взаимной интеграции площадок.
Мирзаев отметил, что в данное время реализуется подобный проект по строительству трёх агро-логистических центров в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу консолидированного экспорта. Мирзаев предложил организовать консолидированный экспорт плодоовощной продукции через маркетплейс "Вайлдберриз".
Он подчеркнул, что в этих целях уже функционирует налаженная система, где в соответствии с требуемыми объёмами и стандартами фрукты и овощи поставляются иностранным партнёрам.