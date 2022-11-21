https://uz.sputniknews.ru/20221121/nebolshoy-dojd-i-tuman-prognoz-pogody-na-21-noyabrya-30123295.html

Небольшой дождь и туман: прогноз погоды на 21 ноября

Небольшой дождь и туман: прогноз погоды на 21 ноября

Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.

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2022-11-21T10:40+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В понедельник в Узбекистане осадков не ожидается, только по Каракалпакстану, Навоийской, Ташкентской областям местами возможен небольшой дождь. Местами — туман. Температура по стране колеблется в пределах 10-15 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с, к вечеру возможно усиление до 12-15 м/с. Температура в столице страны поднимется до 12-14 градусов тепла.В горных районах временами осадки (дождь, снег), местами сильные, повышенная лавиноопасность. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 0-5 градусов тепла.

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