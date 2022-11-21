https://uz.sputniknews.ru/20221121/reutova-obyasnila-zachem-zapad-perepisyvaet-istoriyu-i-kak-s-etim-borotsya-30132536.html
Реутова объяснила, зачем Запад переписывает историю и как с этим бороться
Реутова объяснила, зачем Запад переписывает историю и как с этим бороться
Польша интересна США и Британии лишь как цепной пёс, которого можно натравить на Россию, но НАТО не будет воевать за нее, рассказала в интервью "Sputnik на русском" журналист, историк и общественный деятель Полина Реутова.
2022-11-21T21:00+0500
2022-11-21T21:00+0500
2022-11-21T21:00+0500
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Из-за чего деградируют такие международные площадки, как G20? Почему многие действия и слова западных политиков не имеют смысла? Зачем Запад вкладывает силы в переписывание истории? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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реутова объяснила зачем запад переписывает историю и как с этим бороться польша интересна сша и британии лишь как цепной пёс которого можно натравить на россию но нато не будет воевать за нее рассказала в интервью sputnik на русском журналист историк и общественный деятель полина реутова инцидент с ракетой ракетным обстрелом польши что случилось украинская ракета упала в польше фото видео
реутова объяснила зачем запад переписывает историю и как с этим бороться польша интересна сша и британии лишь как цепной пёс которого можно натравить на россию но нато не будет воевать за нее рассказала в интервью sputnik на русском журналист историк и общественный деятель полина реутова инцидент с ракетой ракетным обстрелом польши что случилось украинская ракета упала в польше фото видео
Реутова объяснила, зачем Запад переписывает историю и как с этим бороться
Польша интересна США и Британии лишь как цепной пёс, которого можно натравить на Россию, но НАТО не будет воевать за нее, рассказала в интервью "Sputnik на русском" журналист, историк и общественный деятель Полина Реутова.
Из-за чего деградируют такие международные площадки, как G20? Почему многие действия и слова западных политиков не имеют смысла? Зачем Запад вкладывает силы в переписывание истории? Обо всем этом смотрите в нашем видео.