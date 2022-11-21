https://uz.sputniknews.ru/20221121/uzbekistan-predstavil-svoy-kulturnyy-pavilon-v-abu-dabi--video-foto-30125190.html

Узбекистан представил свой культурный павильон в Абу-Даби — видео, фото

Узбекистан представил свой культурный павильон в Абу-Даби — видео, фото

Павильон продолжит свою работу до 18 марта.

2022-11-21T12:21+0500

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культура

узбекистан

абу-даби

культура

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В пятницу в Абу-Даби в рамках фестиваля “Shayx Zoid” в районе Аль-Ватба открылся павильон “Узбекистан”. Павильон создан при поддержке Агентства по продвижению экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана при информационной поддержке Министерства туризма и культурного наследия республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что в павильоне прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине принятия государственного флага республики. Дипломатические работники посольства Узбекистана также поздравили соотечественников с праздником.Так, состоялся концерт, на котором прозвучали узбекские национальные мелодии, были представлены народные танцы, проведены ремесленные мастер-классы. На экранах центральной площади города был показан видеоролик, посвященный государственному флагу и туристическому потенциалу Узбекистана. Также в павильоне республики для участников и гостей мероприятия был организован праздничный стол.Традиционный фестиваль культурного наследия "Shayx Zoid" проходит уже в четвертый раз. Он продолжит свою работу до 18 марта 2023 года.В фестивале принимают участие более 20 стран-участниц (павильонов). Там представлены арт-городок, зона "Selfie street", музей пустыни, детские игровые площадки, цветочный городок и фуд-павильоны.Кроме этого, в рамках фестиваля проходят шоу дронов и лазерных фонарей, шоу фонтанов, конкурсы стрельбы из лука и спортивные мероприятия.

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узбекистан представил свой культурный павильон в абу даби фото павильон продолжит свою работу до 18 марта видео