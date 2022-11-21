https://uz.sputniknews.ru/20221121/v-ekaterinburge-otkrylas-voskresnaya-shkola-uzbekskogo-yazyka-30130110.html

В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка

В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка

Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории Узбекистана.

2022-11-21T15:15+0500

2022-11-21T15:15+0500

2022-11-21T15:59+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Екатеринбурге по инициативе Генконсульства Узбекистана была создана воскресная школа узбекского языка.Так, занятия в школе предназначены для узбекских детей, которые родились, проживают в Уральском федеральном округе, однако не владеют узбекским языком. В данное время в школе занимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Уроки длятся 1,5 часа.Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории республики. Известно, что количество желающих изучать узбекский язык в школе растет. В будущем планируется открытие воскресной школы в других районах округа.

екатеринбург

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в екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка целью занятий является обучение детей узбекскому языку культуре ценностям и истории узбекистана