https://uz.sputniknews.ru/20221121/v-ekaterinburge-otkrylas-voskresnaya-shkola-uzbekskogo-yazyka-30130110.html
В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка
В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка
Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории Узбекистана.
2022-11-21T15:15+0500
2022-11-21T15:15+0500
2022-11-21T15:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Екатеринбурге по инициативе Генконсульства Узбекистана была создана воскресная школа узбекского языка.Так, занятия в школе предназначены для узбекских детей, которые родились, проживают в Уральском федеральном округе, однако не владеют узбекским языком. В данное время в школе занимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Уроки длятся 1,5 часа.Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории республики. Известно, что количество желающих изучать узбекский язык в школе растет. В будущем планируется открытие воскресной школы в других районах округа.
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в екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка целью занятий является обучение детей узбекскому языку культуре ценностям и истории узбекистана
в екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка целью занятий является обучение детей узбекскому языку культуре ценностям и истории узбекистана
В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка
15:15 21.11.2022 (обновлено: 15:59 21.11.2022)
Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Екатеринбурге по инициативе Генконсульства Узбекистана была создана воскресная школа узбекского языка.
Так, занятия в школе предназначены для узбекских детей, которые родились, проживают в Уральском федеральном округе, однако не владеют узбекским языком. В данное время в школе занимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Уроки длятся 1,5 часа.
Целью занятий является обучение детей узбекскому языку, культуре, ценностям и истории республики. Известно, что количество желающих изучать узбекский язык в школе растет. В будущем планируется открытие воскресной школы в других районах округа.