https://uz.sputniknews.ru/20221121/v-tashkentskiy-zoopark-dostavili-esche-odnogo-krokodila-30135655.html

В Ташкентский зоопарк доставили еще одного крокодила

В Ташкентский зоопарк доставили еще одного крокодила

Детеныша нильского крокодила, несколько маленьких игуан и змей пыталась провезти контрабандой пассажирка из Египта.

2022-11-21T17:09+0500

2022-11-21T17:09+0500

2022-11-21T17:09+0500

общество

зоопарк

крокодил

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Еще одного детеныша нильского крокодила, а также маленьких игуан и змей конфисковали у пассажирки из Египта таможенники в Международном аэропорту Ташкента.Животных пытались незаконно ввезти в Узбекистан в коробках из-под печенья.Заведующий отделом "Террариум" Сергей Чеботарев сказал, что состояние животных было плохим, потому что после жаркого климата им пришлось провести много часов при низкой температуре в грузовом отсеке самолёта.К тому же крокодил, который находился в одной коробке с игуанами, сильно их травмировал и сейчас они на грани смерти.Сейчас все "пассажиры" находятся на карантине в зоопарке под наблюдением специалистов.Напомним, в сентябре зоопарку передали более 50 детенышей крокодила, которых пытались провезти контрабандой на территорию Узбекистана. В октябре в зоопарк привезли хамелеонов и детеныша крокодила, также изъятых в аэропорту. Тогда специалистам не удалось спасти рептилий.Читайте также: Ташкентскому зоопарку исполняется 98 лет — фото

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узбекистан зоопарк ташкент контрабанда крокодил питон игуаны конфисковали доставили плохое состояние