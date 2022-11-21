https://uz.sputniknews.ru/20221121/v-tashkentskiy-zoopark-dostavili-esche-odnogo-krokodila-30135655.html
В Ташкентский зоопарк доставили еще одного крокодила
В Ташкентский зоопарк доставили еще одного крокодила
Детеныша нильского крокодила, несколько маленьких игуан и змей пыталась провезти контрабандой пассажирка из Египта.
2022-11-21T17:09+0500
2022-11-21T17:09+0500
2022-11-21T17:09+0500
общество
зоопарк
крокодил
государственный таможенный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Еще одного детеныша нильского крокодила, а также маленьких игуан и змей конфисковали у пассажирки из Египта таможенники в Международном аэропорту Ташкента.Животных пытались незаконно ввезти в Узбекистан в коробках из-под печенья.Заведующий отделом "Террариум" Сергей Чеботарев сказал, что состояние животных было плохим, потому что после жаркого климата им пришлось провести много часов при низкой температуре в грузовом отсеке самолёта.К тому же крокодил, который находился в одной коробке с игуанами, сильно их травмировал и сейчас они на грани смерти.Сейчас все "пассажиры" находятся на карантине в зоопарке под наблюдением специалистов.Напомним, в сентябре зоопарку передали более 50 детенышей крокодила, которых пытались провезти контрабандой на территорию Узбекистана. В октябре в зоопарк привезли хамелеонов и детеныша крокодила, также изъятых в аэропорту. Тогда специалистам не удалось спасти рептилий.Читайте также: Ташкентскому зоопарку исполняется 98 лет — фото
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узбекистан зоопарк ташкент контрабанда крокодил питон игуаны конфисковали доставили плохое состояние
узбекистан зоопарк ташкент контрабанда крокодил питон игуаны конфисковали доставили плохое состояние
В Ташкентский зоопарк доставили еще одного крокодила
Детеныша нильского крокодила, несколько маленьких игуан и змей пыталась провезти контрабандой пассажирка из Египта.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Еще одного детеныша нильского крокодила, а также маленьких игуан и змей конфисковали у пассажирки из Египта таможенники в Международном аэропорту Ташкента.
Животных пытались незаконно ввезти в Узбекистан в коробках из-под печенья.
"Безжалостное отношение к животным и абсолютная безответственность — именно так мы можем охарактеризовать поступок пассажирки рейса из Египта, которая в коробках из-под печенья перевозила детёнышей рептилий — одного нильского крокодила, три игуаны и питонов (сетчатый, тигровый и зелёный)", - прокомментировали ситуацию корреспонденту Sputnik сотрудники зоопарка.
Заведующий отделом "Террариум" Сергей Чеботарев сказал, что состояние животных было плохим, потому что после жаркого климата им пришлось провести много часов при низкой температуре в грузовом отсеке самолёта.
К тому же крокодил, который находился в одной коробке с игуанами, сильно их травмировал и сейчас они на грани смерти.
Сейчас все "пассажиры" находятся на карантине в зоопарке под наблюдением специалистов.
Напомним, в сентябре зоопарку передали более 50 детенышей крокодила, которых пытались провезти контрабандой на территорию Узбекистана. В октябре в зоопарк привезли хамелеонов и детеныша крокодила, также изъятых в аэропорту. Тогда специалистам не удалось спасти рептилий.