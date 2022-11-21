https://uz.sputniknews.ru/20221121/vkladchiki-turkistonbanka-smogut-dosrochno-poluchit-svoi-sredstva-30127113.html
Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства
Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства
По решению Центробанка Узбекистана 7 октября у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
2022-11-21T14:33+0500
2022-11-21T14:33+0500
2022-11-21T14:33+0500
общество
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В пятницу началось досрочное возмещение средств вкладчиков "Туркистонбанка" согласно решению Наблюдательного совета фонда гарантирования вкладов граждан в банках. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.Известно, что 7 октября этого года у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.Таким образом. уже с 21 ноября физические лица – вкладчики "Туркистонбанка" могут обращаться в "Кишлок курилиш банк", который определен в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств.Сообщается, что вкладчики могут получить средства одним из следующих способов: в виде наличных, переводов на банковскую карту или открытия депозита в банке-агенте "Кишлок курилиш банк".Возврат средств по вкладам граждан могут быть выданы законным представителям вкладчиков или их законным правоприемникам при предъявлении оригиналов соответствующих документов:Банк-агент расположен по следующему адресу — Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, дом 53 Б, напротив рынка "Аския".
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вкладчикам туркистонбанка досрочно возместят средства по решению центробанка узбекистана 7 октября у частного акционерно коммерческого банка туркистон была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности вкладчики смогут получить средства вкладчики туркистонбанка смогут досрочно получить свои средства как куда обратиться по какому адресу телефон
вкладчикам туркистонбанка досрочно возместят средства по решению центробанка узбекистана 7 октября у частного акционерно коммерческого банка туркистон была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности вкладчики смогут получить средства вкладчики туркистонбанка смогут досрочно получить свои средства как куда обратиться по какому адресу телефон
Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства
По решению Центробанка Узбекистана 7 октября у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
В пятницу началось досрочное возмещение средств вкладчиков "Туркистонбанка" согласно решению Наблюдательного совета фонда гарантирования вкладов граждан в банках. Об этом сообщает пресс-служба
Центрального банка Узбекистана.
Известно, что 7 октября этого года у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
Таким образом. уже с 21 ноября физические лица – вкладчики "Туркистонбанка" могут обращаться в "Кишлок курилиш банк", который определен в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств.
Сообщается, что вкладчики могут получить средства одним из следующих способов: в виде наличных, переводов на банковскую карту или открытия депозита в банке-агенте "Кишлок курилиш банк".
Возврат средств по вкладам граждан могут быть выданы законным представителям вкладчиков или их законным правоприемникам при предъявлении оригиналов соответствующих документов:
нотариально заверенной доверенности.
Банк-агент расположен по следующему адресу — Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, дом 53 Б, напротив рынка "Аския".