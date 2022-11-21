https://uz.sputniknews.ru/20221121/vkladchiki-turkistonbanka-smogut-dosrochno-poluchit-svoi-sredstva-30127113.html

Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства

Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства

По решению Центробанка Узбекистана 7 октября у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

2022-11-21T14:33+0500

2022-11-21T14:33+0500

2022-11-21T14:33+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В пятницу началось досрочное возмещение средств вкладчиков "Туркистонбанка" согласно решению Наблюдательного совета фонда гарантирования вкладов граждан в банках. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.Известно, что 7 октября этого года у частного акционерно-коммерческого банка "Туркистон" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.Таким образом. уже с 21 ноября физические лица – вкладчики "Туркистонбанка" могут обращаться в "Кишлок курилиш банк", который определен в качестве банка-агента, по поводу своих депозитных средств.Сообщается, что вкладчики могут получить средства одним из следующих способов: в виде наличных, переводов на банковскую карту или открытия депозита в банке-агенте "Кишлок курилиш банк".Возврат средств по вкладам граждан могут быть выданы законным представителям вкладчиков или их законным правоприемникам при предъявлении оригиналов соответствующих документов:Банк-агент расположен по следующему адресу — Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, дом 53 Б, напротив рынка "Аския".

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