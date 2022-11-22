https://uz.sputniknews.ru/20221122/30144929.html

Как сварить идеальный рис - проверенный рецепт

Как сварить идеальный рис - проверенный рецепт

Сварить рис правильно, чтобы он был рассыпчатым и вкусным - целое искусство. Даем проверенные советы, как сварить идеальный рис.

2022-11-22T07:00+0500

2022-11-22T07:00+0500

2022-11-22T07:00+0500

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рецепт

рис

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На первый взгляд - простое блюдо, но правильно сварить рис часто не получается. Рис получается липким, не до конца разваривается или наоборот превращается в вязкую кашу. Чтобы избежать катастрофы на кухне, наши коллеги из Sputnik Азербайджан рассказали, какие важные лайфхаки стоит учесть.Мыть перед варкойКогда готовишь рис, первый важный вопрос — нужно ли его промывать. Ответ зависит от ситуации: если вам нужно легкое и рыхлое зерно, лучше не пропускать этот шаг. Но если вам хочется, чтобы рис имел густую консистенцию, можно не промывать его перед варкой.Рис содержит много крахмала и это делает его клейким. Поэтому, чтобы вымыть крахмал, рис следует промывать водой не один раз, а пока стекающаяся вода станет прозрачной и чистой.Солить надо до, а не послеЕще один простой совет: перед тем, как заливать рис водой, посолите его. Для этого сначала высыпаем в кастрюлю рис, потом соль, затем руками перемешиваем, а потом заливаем воду. Благодаря этому вкус соли более равномерно распространится по всему зерну.Количество водыДля разных сортов риса – свое количество воды. Обычно это пропорция 2 к 3. Но если рис пропаренный, то воды должно быть не наполовину, а на треть больше, чем риса.Время и способ варкиВремя и способ варки очень важны. Первые 5 минут варим крупу на сильном огне, затем уменьшаем, чтобы он был средний или даже совсем маленький. И так варим все оставшееся время до полной готовности. После выключения не спешите открывать крышку кастрюльки, пусть рис постоит еще минут десять.Не перемешивать!Эксперты считают, что во время варки риса не стоит его перемешивать. Нужно сделать это только один раз и в самом начале готовки, потом накройте кастрюлю крышкой и оставьте рис вариться. Когда крупа втянет всю воду, они будут готовы.Сорт важенМногие люди выбирают рис с точки зрения его пользы, и поэтому останавливаются на коричневом рисе, так как его считают более здоровым. На самом деле, белый рис по некоторым параметрам даже более полезен, чем коричневый: например, в белом рисе меньше клетчатки, чем в буром, а излишек клетчатки может привести к запорам. Одновременно белый рис имеет более высокий гликемический индекс, поэтому людям с высоким уровнем сахара в крови нужно есть его с продуктами, которые понизят этот показатель. Например, с богатыми белком продуктами.Как сварить рассыпчатый пропаренный рисРис, прошедший определенную паровую обработку, называют пропаренным. Он необычайно полезен. Но готовить его нужно немного по-другому, чем обыкновенный рис.Промытую крупу заливаем водой на пол часа. Затем даем воде стечь. Высыпаем крупу в кастрюлю и заливаем водой в соотношении 1 к 1,3 (воды должно быть немного больше, чем риса). Доведя до кипения, убавляем огонь и, закрыв крышку, варим примерно полчаса.Читайте также: Как приготовить сливочное пиво из Гарри Поттера — рецепт

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