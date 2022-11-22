https://uz.sputniknews.ru/20221122/30166762.html
Первая сенсация ЧМ-2022: Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины
Первая сенсация ЧМ-2022: Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины
Аргентинцы - одни из фаворитов ЧМ-2022 - неожиданно уступили саудитам, даже исторический гол Месси не помог.
2022-11-22T17:08+0500
2022-11-22T17:08+0500
2022-11-22T17:44+0500
чм-2022 по футболу в катаре
аргентина
саудовская аравия
футбол
лионель месси
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sputnik.Матч группы С состоялся во вторник на стадионе "Лусаил Айконик". Встреча завершилась поражением одного из фаворитов мундиаля со счетом 1:2.На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) саудиты ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48-я) и Салима Аль-Давсари (53-я).Интересно, что Саудовская Аравия стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.Таким образом, саудиты прервали беспроигрышную серию аргентинской команды из 36 матчей. Рекорд - 37 игр - принадлежит действующим чемпионам Европы футболистам сборной Италии.К слову, 35-летний Месси, забив гол на четырех разных чемпионатах мира по футболу, побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте. Также аргентинец стал пятым футболистом, забившим на четырех мировых первенствах (2006, 2014, 2018, 2022). Месси повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира (пять) и стал 12-м игроком, который сыграл 20 и более встреч на мировых первенствах.В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики, а сборная Саудовской Аравии встретится с командой Польши. Обе встречи состоятся 26 ноября.Читайте также: Красивая игра: главные моменты с матча "Узбекистан — Россия" — фото, видео
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чм-2022 по футболу в катаре сенсация матч саудовская аравия аргентина победа фавориты лионель месси
чм-2022 по футболу в катаре сенсация матч саудовская аравия аргентина победа фавориты лионель месси
Первая сенсация ЧМ-2022: Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины
17:08 22.11.2022 (обновлено: 17:44 22.11.2022)
Аргентинцы - одни из фаворитов ЧМ-2022 - неожиданно уступили саудитам, даже исторический гол Месси не помог.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik.
Сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sputnik
.
Матч группы С состоялся во вторник на стадионе "Лусаил Айконик". Встреча завершилась поражением одного из фаворитов мундиаля со счетом 1:2.
На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) саудиты ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48-я) и Салима Аль-Давсари (53-я).
Интересно, что Саудовская Аравия стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.
Таким образом, саудиты прервали беспроигрышную серию аргентинской команды из 36 матчей. Рекорд - 37 игр - принадлежит действующим чемпионам Европы футболистам сборной Италии.
К слову, 35-летний Месси, забив гол на четырех разных чемпионатах мира по футболу, побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте. Также аргентинец стал пятым футболистом, забившим на четырех мировых первенствах (2006, 2014, 2018, 2022). Месси повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира (пять) и стал 12-м игроком, который сыграл 20 и более встреч на мировых первенствах.
В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики, а сборная Саудовской Аравии встретится с командой Польши. Обе встречи состоятся 26 ноября.