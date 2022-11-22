https://uz.sputniknews.ru/20221122/messi-vyskazalsya-o-porajenii-ot-saudovskoy-aravii-na-chempionate-mira-30200516.html
Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии на чемпионате мира
Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии на чемпионате мира
У аргентинской сборной, по словам ее капитана, нет никаких оправданий после поражения на старте мундиаля.
2022-11-22T17:28+0500
2022-11-22T17:28+0500
2022-11-23T18:43+0500
чм-2022 по футболу в катаре
лионель месси
месси
саудовская аравия
чемпионат мира по футболу
аргентина
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Поражение от сборной Саудовской Аравии на старте чемпионата мира по футболу в Катаре стало тяжелым ударом для всех, сказал нападающий команды Аргентины Лионель Месси.Во вторник аргентинцы в матче группы С сенсационно уступили саудитам со счетом 1:2. В этой же группе играют также сборные Польши и Мексики.Он отметил, что аргентинцы знали о сильных сторонах соперника.В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики 26 ноября. В этот же день Саудовская Аравия сыграет с поляками.К слову, аргентинцы проиграли в стартовом матче ЧМ впервые с 1990 года. А для саудитов это победа стала четвертой в истории в рамках турнира.Кроме того, аргентинцы сегодня прервали серию из 36 матчей без поражений, которая длилась с 2019 года. До повторения рекорда, который принадлежит команде Италии, сборной Аргентине не хватило всего одной игры.
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месси высказался о поражении от саудовской аравии на чемпионате мира у аргентинской сборной по словам ее капитана нет никаких оправданий после поражения на старте мундиаля
месси высказался о поражении от саудовской аравии на чемпионате мира у аргентинской сборной по словам ее капитана нет никаких оправданий после поражения на старте мундиаля
Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии на чемпионате мира
17:28 22.11.2022 (обновлено: 18:43 23.11.2022)
У аргентинской сборной, по словам ее капитана, нет никаких оправданий после поражения на старте мундиаля.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Поражение от сборной Саудовской Аравии на старте чемпионата мира по футболу в Катаре стало тяжелым ударом для всех, сказал нападающий команды Аргентины Лионель Месси.
Во вторник аргентинцы в матче группы С сенсационно уступили саудитам со счетом 1:2. В этой же группе играют также сборные Польши и Мексики.
"Нет никаких оправданий. Мы будем едины как никогда. Эта группа сильна, и они это показали", - сказал Месси, слова которого приводит пресс-служба сборной Аргентины.
Он отметил, что аргентинцы знали о сильных сторонах соперника.
"Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что начнем именно так. Мы должны побеждать, это зависит от нас", - заключил Месси.
В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики 26 ноября. В этот же день Саудовская Аравия сыграет с поляками.
К слову, аргентинцы проиграли в стартовом матче ЧМ впервые с 1990 года. А для саудитов это победа стала четвертой в истории в рамках турнира.
Кроме того, аргентинцы сегодня прервали серию из 36 матчей без поражений, которая длилась с 2019 года. До повторения рекорда, который принадлежит команде Италии, сборной Аргентине не хватило всего одной игры.