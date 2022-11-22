Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20221122/mitraxovich-pri-pravilnom-ispolzovanii-atomnaya-energiya-ne-ugrojaet-ekologii-30169441.html
Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии
Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии
Узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме "АТОМЭКСПО", проходящем в Сочи.
2022-11-22T20:30+0500
2022-11-22T20:30+0500
видео
экология
атомная энергетика
узбекистан
сочи
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/16/30162475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fd8fac6340b4de43fffe6e6e4dfbd26.jpg
В рамках форума представители Института ядерной физики Узбекистана подписали документ о сотрудничестве с Росатомом. Насколько безопасна ядерная энергетика? Есть ли проблемы с энергетикой в Узбекистане? Какими источниками пользуется республика? На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/16/30162475_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fedc092ab11350537c2358732e36ad7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
митрахович при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме атомэкспо проходящем в сочи интервью
митрахович при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме атомэкспо проходящем в сочи интервью

Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии

20:30 22.11.2022
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме "АТОМЭКСПО", проходящем в Сочи.
В рамках форума представители Института ядерной физики Узбекистана подписали документ о сотрудничестве с Росатомом.

Насколько безопасна ядерная энергетика? Есть ли проблемы с энергетикой в Узбекистане? Какими источниками пользуется республика?

На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0