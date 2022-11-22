https://uz.sputniknews.ru/20221122/mitraxovich-pri-pravilnom-ispolzovanii-atomnaya-energiya-ne-ugrojaet-ekologii-30169441.html
Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии
Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии
Узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме "АТОМЭКСПО", проходящем в Сочи.
2022-11-22T20:30+0500
2022-11-22T20:30+0500
2022-11-22T20:30+0500
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В рамках форума представители Института ядерной физики Узбекистана подписали документ о сотрудничестве с Росатомом. Насколько безопасна ядерная энергетика? Есть ли проблемы с энергетикой в Узбекистане? Какими источниками пользуется республика? На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
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митрахович при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме атомэкспо проходящем в сочи интервью
митрахович при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме атомэкспо проходящем в сочи интервью
Митрахович: при правильном использовании атомная энергия не угрожает экологии
Узбекистан уже второй день принимает участие в международном форуме "АТОМЭКСПО", проходящем в Сочи.
В рамках форума представители Института ядерной физики Узбекистана подписали документ о сотрудничестве с Росатомом.
Насколько безопасна ядерная энергетика? Есть ли проблемы с энергетикой в Узбекистане? Какими источниками пользуется республика?
На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает ведущий эксперт Фонда Национальной Энергетической Безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.