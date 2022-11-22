https://uz.sputniknews.ru/20221122/molodym-uzbekistantsam-pokryli-rasxody-na-operatsii-na-summu-bolee-26-mlrd-sumov-30127714.html

Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов

Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов

С июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14,3 млрд сумов.

2022-11-22T07:47+0500

2022-11-22T07:47+0500

2022-11-22T07:47+0500

общество

узбекистанцы

операция

расходы

помощь

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/163/07/1630708_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_87fc8f114c86f32cb1643558faa1ae70.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Почти три тысячи молодых узбекистанцев получили медпомощь от государства с июня этого года. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель информационной службы Агентства по делам молодежи Нодир Абдукодиров.2 768 малообеспеченных молодых граждан страны получили медпомощь на сумму 14,3 млрд сумов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на брифинг. Из них 214 человек нуждались в серьезных хирургических операциях, общая сумма которых составила 2,6 млрд сумов.Так, 27 узбекистанцам помогли в лечении заболеваний глаз, 20 - в лечении почечных заболеваний, еще 11 обратились за помощью из-за заболеваний крови, 14 - с эрозией костей, 34 - с болезнями сердца, 16 - с проблемами головного мозга, 17 - с заболеваниями, связанными с позвоночником. Еще 75 человек обратились с другими болезнями, уточнили на брифинге.Напомним, постановление Кабинета Министров от 7 июня 2022 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения и решения проблем молодежи" предусмотривает выделение субсидии в размере не более 50-кратного размера БРВ (базовая расчетная величина — 300 тыс.сумов) больным гражданам в возрасте до 30 лет, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или в зарубежных странах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2 6 млрд сумов с июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14 3 млрд сумов