https://uz.sputniknews.ru/20221122/molodym-uzbekistantsam-pokryli-rasxody-na-operatsii-na-summu-bolee-26-mlrd-sumov-30127714.html
Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
С июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14,3 млрд сумов.
2022-11-22T07:47+0500
2022-11-22T07:47+0500
2022-11-22T07:47+0500
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молодежь
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Почти три тысячи молодых узбекистанцев получили медпомощь от государства с июня этого года. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель информационной службы Агентства по делам молодежи Нодир Абдукодиров.2 768 малообеспеченных молодых граждан страны получили медпомощь на сумму 14,3 млрд сумов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на брифинг. Из них 214 человек нуждались в серьезных хирургических операциях, общая сумма которых составила 2,6 млрд сумов.Так, 27 узбекистанцам помогли в лечении заболеваний глаз, 20 - в лечении почечных заболеваний, еще 11 обратились за помощью из-за заболеваний крови, 14 - с эрозией костей, 34 - с болезнями сердца, 16 - с проблемами головного мозга, 17 - с заболеваниями, связанными с позвоночником. Еще 75 человек обратились с другими болезнями, уточнили на брифинге.Напомним, постановление Кабинета Министров от 7 июня 2022 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения и решения проблем молодежи" предусмотривает выделение субсидии в размере не более 50-кратного размера БРВ (базовая расчетная величина — 300 тыс.сумов) больным гражданам в возрасте до 30 лет, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или в зарубежных странах.
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молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2 6 млрд сумов с июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14 3 млрд сумов
молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2 6 млрд сумов с июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14 3 млрд сумов
Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
С июня 2022 года государство оказало медицинскую помощь молодым малообеспеченным узбекистанцам на сумму 14,3 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Почти три тысячи молодых узбекистанцев получили медпомощь от государства с июня этого года. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель информационной службы Агентства по делам молодежи Нодир Абдукодиров.
2 768 малообеспеченных молодых граждан страны получили медпомощь на сумму 14,3 млрд сумов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на брифинг. Из них 214 человек нуждались в серьезных хирургических операциях, общая сумма которых составила 2,6 млрд сумов.
Так, 27 узбекистанцам помогли в лечении заболеваний глаз, 20 - в лечении почечных заболеваний, еще 11 обратились за помощью из-за заболеваний крови, 14 - с эрозией костей, 34 - с болезнями сердца, 16 - с проблемами головного мозга, 17 - с заболеваниями, связанными с позвоночником. Еще 75 человек обратились с другими болезнями, уточнили на брифинге.
Напомним, постановление Кабинета Министров от 7 июня 2022 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения и решения проблем молодежи" предусмотривает выделение субсидии в размере не более 50-кратного размера БРВ (базовая расчетная величина — 300 тыс.сумов) больным гражданам в возрасте до 30 лет, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, для покрытия расходов, связанных с лечением в республике или в зарубежных странах.