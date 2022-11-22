https://uz.sputniknews.ru/20221122/uzbekistan-eksportiroval-frukty-i-ovoschi-na-903-mln-v-etom-godu--infografika-30169862.html
Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $903 млн в этом году – инфографика
Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $903 млн в этом году – инфографика
Какие основные фрукты и овощи экспортирует Узбекистан, а также какие страны являются главными покупателями узбекской плодоовощной продукции – смотрите в нашей инфографике.
2022-11-22T21:09+0500
2022-11-22T21:09+0500
2022-11-22T21:09+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
фрукты
овощи
плодоовощная продукция
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2022
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Sputnik Узбекистан
узбекистан экспортировал фрукты и овощи на 903 млн долларов этом году инфографика какие основные фрукты и овощи экспортирует узбекистан а также какие страны являются главными покупателями узбекской плодоовощной продукции смотрите в нашей инфографике
узбекистан экспортировал фрукты и овощи на 903 млн долларов этом году инфографика какие основные фрукты и овощи экспортирует узбекистан а также какие страны являются главными покупателями узбекской плодоовощной продукции смотрите в нашей инфографике
Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $903 млн в этом году – инфографика
Какие основные фрукты и овощи экспортирует Узбекистан, а также какие страны являются главными покупателями узбекской плодоовощной продукции – смотрите в нашей инфографике.