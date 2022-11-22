Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $903 млн в этом году – инфографика

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Какие основные фрукты и овощи экспортирует Узбекистан, а также какие страны являются главными покупателями узбекской плодоовощной продукции – смотрите в нашей инфографике.