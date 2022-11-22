https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-saudovskoy-aravii-posle-pobedy-nad-argentinoy-na-sredu-obyavili-vyxodnym-dnem-30201321.html

В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем

В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем

Во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире, обыграв одного из главных фаворитов мундиаля.

2022-11-22T20:23+0500

2022-11-22T20:23+0500

2022-11-23T18:50+0500

чм-2022 по футболу в катаре

саудовская аравия

аргентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30201161_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bd3b8b6790ca27c431b5f8bf1f26665.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.Во вторник саудиты сенсационно обыграли аргентинскую сборную в первом матче группового раунда ЧМ со счетом 2:1.Наследный принц Мухаммед бен Салман предложил отпраздновать успех сборной. Король поддержал идею: всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.Следующий матч саудиты проведут 26 ноября против сборной Польши. В этот же день аргентинская команда сыграет с мексиканцами.

аргентина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в саудовской аравии после победы над аргентиной на среду объявили выходным днем во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире обыграв одного из главных фаворитов мундиаля