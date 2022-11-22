https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-saudovskoy-aravii-posle-pobedy-nad-argentinoy-na-sredu-obyavili-vyxodnym-dnem-30201321.html
В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем
В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем
Во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире, обыграв одного из главных фаворитов мундиаля.
2022-11-22T20:23+0500
2022-11-22T20:23+0500
2022-11-23T18:50+0500
чм-2022 по футболу в катаре
саудовская аравия
аргентина
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.Во вторник саудиты сенсационно обыграли аргентинскую сборную в первом матче группового раунда ЧМ со счетом 2:1.Наследный принц Мухаммед бен Салман предложил отпраздновать успех сборной. Король поддержал идею: всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.Следующий матч саудиты проведут 26 ноября против сборной Польши. В этот же день аргентинская команда сыграет с мексиканцами.
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в саудовской аравии после победы над аргентиной на среду объявили выходным днем во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире обыграв одного из главных фаворитов мундиаля
в саудовской аравии после победы над аргентиной на среду объявили выходным днем во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире обыграв одного из главных фаворитов мундиаля
В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем
20:23 22.11.2022 (обновлено: 18:50 23.11.2022)
Во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире, обыграв одного из главных фаворитов мундиаля.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
Во вторник саудиты сенсационно обыграли аргентинскую сборную в первом матче группового раунда ЧМ со счетом 2:1.
Наследный принц Мухаммед бен Салман предложил отпраздновать успех сборной. Король поддержал идею: всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.
Следующий матч саудиты проведут 26 ноября против сборной Польши. В этот же день аргентинская команда сыграет с мексиканцами.