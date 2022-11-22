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Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-saudovskoy-aravii-posle-pobedy-nad-argentinoy-na-sredu-obyavili-vyxodnym-dnem-30201321.html
В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем
В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем
Во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире, обыграв одного из главных фаворитов мундиаля.
2022-11-22T20:23+0500
2022-11-23T18:50+0500
чм-2022 по футболу в катаре
саудовская аравия
аргентина
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.Во вторник саудиты сенсационно обыграли аргентинскую сборную в первом матче группового раунда ЧМ со счетом 2:1.Наследный принц Мухаммед бен Салман предложил отпраздновать успех сборной. Король поддержал идею: всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.Следующий матч саудиты проведут 26 ноября против сборной Польши. В этот же день аргентинская команда сыграет с мексиканцами.
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в саудовской аравии после победы над аргентиной на среду объявили выходным днем во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире обыграв одного из главных фаворитов мундиаля
в саудовской аравии после победы над аргентиной на среду объявили выходным днем во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире обыграв одного из главных фаворитов мундиаля

В Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на среду объявили выходным днем

20:23 22.11.2022 (обновлено: 18:50 23.11.2022)
© AP Photo / Andre PennerБолельщики Саудовской Аравии празднуют победу своей команды над Аргентиной на чемпионате мира по футболу во вторник, 22 ноября 2022 года.
Болельщики Саудовской Аравии празднуют победу своей команды над Аргентиной на чемпионате мира по футболу во вторник, 22 ноября 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
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Во вторник саудиты сотворили первую сенсацию на турнире, обыграв одного из главных фаворитов мундиаля.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября, праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
Во вторник саудиты сенсационно обыграли аргентинскую сборную в первом матче группового раунда ЧМ со счетом 2:1.
Наследный принц Мухаммед бен Салман предложил отпраздновать успех сборной. Король поддержал идею: всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.
Следующий матч саудиты проведут 26 ноября против сборной Польши. В этот же день аргентинская команда сыграет с мексиканцами.
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