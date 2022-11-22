https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-surxandare-mestnyy-jitel-soderjal-krasnoknijnogo-belogolovogo-sipa-30166726.html
В Сурхандарье местный житель содержал краснокнижного белоголового сипа
В Сурхандарье местный житель содержал краснокнижного белоголового сипа
Как краснокнижный гриф попал в дом жителя Сурхандарьинской области - читайте в нашем материале.
2022-11-22T18:48+0500
2022-11-22T18:48+0500
2022-11-22T18:48+0500
общество
сурхандарьинская область
красная книга
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области вместе с сотрудниками Нацгвардии провели оперативные мероприятия по изъятию редкой хищной птицы, белоголового сипа, который содержался в доме одного из жителей региона. Белоголовый сип, занесенный в Красную книгу, жил в частном доме, расположенном в махалле Афросиаб Сариасийского района. Сотрудники ведомств допросили хозяина птицы.По словам хозяина, птицу обнаружил не он сам, а его друг в Сангардакских горах, который и передал ему сипа. В итоге мужчина кормил и выхаживал птицу в течение двух месяцев, не зная, что данный вид является краснокнижным и содержать его в домашних условиях нельзя.Оперативники изъяли сипа и поместили его в Термезский зоопарк на время, чтобы его сотрудники проверили состояние здоровья птицы и определили, в каком уходе она нуждается.
сурхандарьинская область
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в сурхандарье местный житель содержал краснокнижного белоголового сипа как краснокнижный гриф попал в дом жителя сурхандарьинской области махалля афросиаб
в сурхандарье местный житель содержал краснокнижного белоголового сипа как краснокнижный гриф попал в дом жителя сурхандарьинской области махалля афросиаб
В Сурхандарье местный житель содержал краснокнижного белоголового сипа
Как краснокнижный гриф попал в дом жителя Сурхандарьинской области - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Сурхандарьинской области вместе с сотрудниками Нацгвардии провели оперативные мероприятия по изъятию редкой хищной птицы, белоголового сипа, который содержался в доме одного из жителей региона.
Белоголовый сип, занесенный в Красную книгу, жил в частном доме, расположенном в махалле Афросиаб Сариасийского района. Сотрудники ведомств допросили хозяина птицы.
По словам хозяина, птицу обнаружил не он сам, а его друг в Сангардакских горах, который и передал ему сипа. В итоге мужчина кормил и выхаживал птицу в течение двух месяцев, не зная, что данный вид является краснокнижным и содержать его в домашних условиях нельзя.
Оперативники изъяли сипа и поместили его в Термезский зоопарк на время, чтобы его сотрудники проверили состояние здоровья птицы и определили, в каком уходе она нуждается.