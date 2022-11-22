https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-urochische-chimgan-obyavlena-lavinnaya-opasnost-30168453.html

В урочище Чимган объявлена лавинная опасность

В урочище Чимган объявлена лавинная опасность

Сход лавин возможен в урочище на высоте более 2000 м над уровнем моря, предупреждает Узгидромет.

2022-11-22T19:39+0500

2022-11-22T19:39+0500

2022-11-22T19:39+0500

общество

чимган

лавина

опасность

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В урочище Чимган объявили о лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромет.Так, с 23 по 25 ноября в урочище Чимган выше 2000 м над уровнем моря в Чаткальской горной системе на Бостанлыкском районе Ташкентской области объявили о повышенной опасности схода лавин.Напомним: Большой Чимган — очень крупный куполообразный горный массив, входящий в состав Чаткальского хребта. Наиболее высокая точка массива известна под названием вершины Большой Чимган и имеет высоту 3309 м. Расположен в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана, в 80 км к востоку от Ташкента.Со склонов горы стекают реки Чимгансай (в верхнем течении называемый Аксай), Бельдерсай, Нурекатасай, Чолмироб (приток Караарчи), Гулькамсай.

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в урочище чимган объявлена лавинная опасность сход лавин возможен в урочище на высоте более 2000 м над уровнем моря предупреждает узгидромет