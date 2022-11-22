Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20221122/vrach-rasskazal-kak-pojilym-lyudyam-izbejat-travm-30170851.html
Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм
Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм
О том, как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм - читайте в нашем материале.
2022-11-22T22:05+0500
2022-11-22T22:05+0500
это интересно
пожилые люди
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23359523_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_14550c1a25d67b48af82ba0a5d897005.jpg
Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией. Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками. Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23359523_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_81f627bbefe37d6bbaee86ebefc1686a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач рассказал как пожилым людям избежать травм о том как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм как пожилым людям старым н6е получать травмы почему старые старики получают травмы дома как избежать способы
врач рассказал как пожилым людям избежать травм о том как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм как пожилым людям старым н6е получать травмы почему старые старики получают травмы дома как избежать способы

Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм

22:05 22.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
О том, как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм — читайте в нашем материале.
Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией.
"Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда", — дал рекомендации врач.
Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками.
"И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи", — дал совет терапевт.
Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.
"Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства", — заключил Хухрев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0