https://uz.sputniknews.ru/20221122/vrach-rasskazal-kak-pojilym-lyudyam-izbejat-travm-30170851.html
Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм
Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм
О том, как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм - читайте в нашем материале.
2022-11-22T22:05+0500
2022-11-22T22:05+0500
2022-11-22T22:05+0500
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Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией. Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками. Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.
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врач рассказал как пожилым людям избежать травм о том как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм как пожилым людям старым н6е получать травмы почему старые старики получают травмы дома как избежать способы
врач рассказал как пожилым людям избежать травм о том как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм как пожилым людям старым н6е получать травмы почему старые старики получают травмы дома как избежать способы
Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм
О том, как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм — читайте в нашем материале.
Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией.
"Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда", — дал рекомендации врач.
Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками.
"И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи", — дал совет терапевт.
Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.
"Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства", — заключил Хухрев.