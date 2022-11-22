https://uz.sputniknews.ru/20221122/vrach-rasskazal-kak-pojilym-lyudyam-izbejat-travm-30170851.html

Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм

Врач рассказал, как пожилым людям избежать травм

О том, как людям пожилого возраста уменьшить риск возникновения травм - читайте в нашем материале.

2022-11-22T22:05+0500

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2022-11-22T22:05+0500

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Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией. Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками. Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза.

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