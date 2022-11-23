https://uz.sputniknews.ru/20221123/adresa-novyx-platnyx-parkovok-v-tashkente--podrobnosti-30171485.html

Адреса новых платных парковок в Ташкенте – подробности

Адреса новых платных парковок в Ташкенте – подробности

Где появятся первые платные парковки в столице республики — читайте в нашем материале.

2022-11-23T09:10+0500

2022-11-23T09:10+0500

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общество

ташкент

парковка

республика

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Столичное управление транспорта опубликовало схемы планируемого размещения первых платных парковок. Так, до конца года в Ташкенте на 10 центральных улицах планируют организовать первые платные автомобильные парковки. Они будут автоматизированы.Платные парковочные места будут располагаться на улицах Глинки, Братислава, Мирабадской Авлиё ота, Тараса Шевченко, Саида Барака, Моштабиб, Фидокор, Садыка Азимова и Якуба Коласа.Известно, что парковки будут рассчитаны на 2 251 машино-место, 5% от которых будут предназначены для водителей с инвалидностью. Парковка для них будет бесплатной. Там же будут установлены 57 паркоматов. Сообщается, что для новых парковочных площадок будут закуплены два эвакуатора и два специальных автомобиля с электронной системой контроля правил парковки и нарушений. Впоследствии система платной парковки в столице будет расширяться.

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адреса новых платных парковок в ташкенте подробности где появятся первые платные парковки в столице республики читайте в нашем материале адреса стоимость сколько стоит будеть стоить