https://uz.sputniknews.ru/20221123/ekonomist-suxarev-rasskazal-pochemu-evropa-ne-otvechaet-na-ekonomicheskuyu-agressiyu-ssha-30172262.html

Экономист Сухарев рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США

Экономист Сухарев рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США

США никогда не рассматривали Европу как равноправного партнера, сейчас же США фактически ведут против ЕС открытую экономическую войну.

2022-11-23T16:00+0500

2022-11-23T16:00+0500

2022-11-23T16:00+0500

видео

европа

сша

агрессия

экономика

ес

война

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Почему Европа не отвечает на атаки американцев? Как США собираются вести экономическую войну сразу на три фронта? Как действовать России в условиях мировой торговой войны? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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экономист сухарев рассказал почему европа не отвечает на экономическую агрессию сша сша никогда не рассматривали европу как равноправного партнера сейчас же сша фактически ведут против ес открытую экономическую войну.