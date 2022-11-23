https://uz.sputniknews.ru/20221123/ekonomist-suxarev-rasskazal-pochemu-evropa-ne-otvechaet-na-ekonomicheskuyu-agressiyu-ssha-30172262.html
Экономист Сухарев рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США
Экономист Сухарев рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США
США никогда не рассматривали Европу как равноправного партнера, сейчас же США фактически ведут против ЕС открытую экономическую войну.
2022-11-23T16:00+0500
2022-11-23T16:00+0500
2022-11-23T16:00+0500
видео
европа
сша
агрессия
экономика
ес
война
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Почему Европа не отвечает на атаки американцев? Как США собираются вести экономическую войну сразу на три фронта? Как действовать России в условиях мировой торговой войны? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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экономист сухарев рассказал почему европа не отвечает на экономическую агрессию сша сша никогда не рассматривали европу как равноправного партнера сейчас же сша фактически ведут против ес открытую экономическую войну.
экономист сухарев рассказал почему европа не отвечает на экономическую агрессию сша сша никогда не рассматривали европу как равноправного партнера сейчас же сша фактически ведут против ес открытую экономическую войну.
Экономист Сухарев рассказал, почему Европа не отвечает на экономическую агрессию США
Соединенные Штаты никогда не рассматривали Европу как равноправного партнера, сейчас же США фактически ведут против ЕС открытую экономическую войну.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.
Почему Европа не отвечает на атаки американцев? Как США собираются вести экономическую войну сразу на три фронта? Как действовать России в условиях мировой торговой войны? Обо всем этом смотрите в нашем видео.