https://uz.sputniknews.ru/20221123/forum-istoriya-dlya-buduschego-k-100-letiyu-sssr-plenarnoe-zasedanie-pryamaya-translyatsiya-30194290.html

Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция

Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция

В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР".

2022-11-23T19:24+0500

2022-11-23T19:24+0500

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видео

форум

заседание

ссср

москва

история

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Тема пленарного заседания - "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации". Прямая трансляция на нашем канале.Среди спикеров:Модератор: Петр Лидов, журналист, блогер, медиаменеджер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня"

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