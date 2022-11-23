Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР".
Тема пленарного заседания - "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации". Прямая трансляция на нашем канале.
Среди спикеров:
Среди спикеров:
Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО
Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР
Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по обороне
Алексей Пушков, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству
Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики
Леонид Пасечник, врио главы Луганской Народной Республики
Александр Мирелли, помощник президента Республики Абхазия по особым поручениям
Модератор: Петр Лидов, журналист, блогер, медиаменеджер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня"