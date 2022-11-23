Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20221123/forum-istoriya-dlya-buduschego-k-100-letiyu-sssr-plenarnoe-zasedanie-pryamaya-translyatsiya-30194290.html
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР".
2022-11-23T19:24+0500
2022-11-23T19:24+0500
видео
форум
заседание
ссср
москва
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30200834_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c402c51600058da35619e6a005769d5.png
Тема пленарного заседания - "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации". Прямая трансляция на нашем канале.Среди спикеров:Модератор: Петр Лидов, журналист, блогер, медиаменеджер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30200834_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ecb291fa69253a26037e751c6d669490.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
форум история для будущего к 100 летию ссср пленарное заседание прямая трансляция в москве проходит международный форум история для будущего к 100 летию ссср
форум история для будущего к 100 летию ссср пленарное заседание прямая трансляция в москве проходит международный форум история для будущего к 100 летию ссср

Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": пленарное заседание. Прямая трансляция

19:24 23.11.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР".
Тема пленарного заседания - "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации". Прямая трансляция на нашем канале.

Среди спикеров:
Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО
Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР
Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по обороне
Алексей Пушков, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству
Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики
Леонид Пасечник, врио главы Луганской Народной Республики
Александр Мирелли, помощник президента Республики Абхазия по особым поручениям
Модератор: Петр Лидов, журналист, блогер, медиаменеджер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня"
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0