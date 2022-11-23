https://uz.sputniknews.ru/20221123/maslov-postroit-li-evropa-transportnyy-koridor-v-tsentralnuyu-aziyu-v-obxod-rossii-30172150.html

Маслов: построит ли Европа транспортный коридор в Центральную Азию в обход России?

Маслов: построит ли Европа транспортный коридор в Центральную Азию в обход России?

Инициатива Борреля об экономической переориентации государств Центральной Азии с России и Китая на Европу не только практически нереализуема, но и вредна для стран региона.

2022-11-23T10:56+0500

2022-11-23T10:56+0500

2022-11-23T10:56+0500

видео

европа

центральная азия

россия

жозеп боррель

китай

государство

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Зачем Европа пытается разорвать все экономические отношения с Россией и Китаем и почему это вредит в первую очередь ей самой? Как переориентация Центральной Азии на Европу загонит регион в изоляцию? Почему США не смогут наладить отношения с Китаем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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маслов построит ли европа транспортный коридор в центральную азию в обход россии инициатива борреля об экономической переориентации государств центральной азии с россии и китая на европу не только практически нереализуема но и вредна для стран региона видео