https://uz.sputniknews.ru/20221123/maslov-postroit-li-evropa-transportnyy-koridor-v-tsentralnuyu-aziyu-v-obxod-rossii-30172150.html
Маслов: построит ли Европа транспортный коридор в Центральную Азию в обход России?
Маслов: построит ли Европа транспортный коридор в Центральную Азию в обход России?
Инициатива Борреля об экономической переориентации государств Центральной Азии с России и Китая на Европу не только практически нереализуема, но и вредна для стран региона.
2022-11-23T10:56+0500
2022-11-23T10:56+0500
2022-11-23T10:56+0500
видео
европа
центральная азия
россия
жозеп боррель
китай
государство
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Зачем Европа пытается разорвать все экономические отношения с Россией и Китаем и почему это вредит в первую очередь ей самой? Как переориентация Центральной Азии на Европу загонит регион в изоляцию? Почему США не смогут наладить отношения с Китаем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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маслов построит ли европа транспортный коридор в центральную азию в обход россии инициатива борреля об экономической переориентации государств центральной азии с россии и китая на европу не только практически нереализуема но и вредна для стран региона видео
маслов построит ли европа транспортный коридор в центральную азию в обход россии инициатива борреля об экономической переориентации государств центральной азии с россии и китая на европу не только практически нереализуема но и вредна для стран региона видео
Маслов: построит ли Европа транспортный коридор в Центральную Азию в обход России?
Инициатива Борреля об экономической переориентации государств Центральной Азии с России и Китая на Европу не только практически нереализуема, но и вредна для стран региона.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Зачем Европа пытается разорвать все экономические отношения с Россией и Китаем и почему это вредит в первую очередь ей самой? Как переориентация Центральной Азии на Европу загонит регион в изоляцию? Почему США не смогут наладить отношения с Китаем? Обо всем этом смотрите в нашем видео.