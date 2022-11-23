https://uz.sputniknews.ru/20221123/mirziyoev-pozdravil-tokaeva-s-30-letiem-ustanovleniya-dipotnosheniy-mejdu-stranami-30193815.html

Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между странами

Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между странами

Глава Узбекистана особо отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.

2022-11-23T17:45+0500

2022-11-23T17:45+0500

2022-11-23T17:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

отношения

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Мирзиёев подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.Также глава Узбекистана отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21–23 ноября, укрепят дружеские отношения между народами двух стран, имеющими общую историю. Также он выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения Узбекистана и Казахстана на новый уровень.

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мирзиёев поздравил токаева с 30 летием установления дипотношений между странами биография глава узбекистана особо отметил что за 30 лет дипломатических отношений между узбекистаном и казахстаном были достигнуты значимые результаты а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились