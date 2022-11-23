https://uz.sputniknews.ru/20221123/mirziyoev-pozdravil-tokaeva-s-30-letiem-ustanovleniya-dipotnosheniy-mejdu-stranami-30193815.html
Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между странами
Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между странами
Глава Узбекистана особо отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.
2022-11-23T17:45+0500
2022-11-23T17:45+0500
2022-11-23T17:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30037571_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_cc379f9e3d121a090359c9a48450fec2.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Мирзиёев подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.Также глава Узбекистана отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21–23 ноября, укрепят дружеские отношения между народами двух стран, имеющими общую историю. Также он выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения Узбекистана и Казахстана на новый уровень.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/10/30037571_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_7c19af40f6cab5ea887d3029b3b6cb6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев поздравил токаева с 30 летием установления дипотношений между странами биография глава узбекистана особо отметил что за 30 лет дипломатических отношений между узбекистаном и казахстаном были достигнуты значимые результаты а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились
мирзиёев поздравил токаева с 30 летием установления дипотношений между странами биография глава узбекистана особо отметил что за 30 лет дипломатических отношений между узбекистаном и казахстаном были достигнуты значимые результаты а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились
Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между странами
Глава Узбекистана особо отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
На имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба
казахстанского лидера.
Мирзиёев подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты, а узы дружбы между народами двух государств еще больше укрепились.
"В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме.
Также глава Узбекистана отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21–23 ноября, укрепят дружеские отношения между народами двух стран, имеющими общую историю. Также он выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения Узбекистана и Казахстана на новый уровень.