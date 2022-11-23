https://uz.sputniknews.ru/20221123/peremennaya-oblachnost-i-tuman-prognoz-pogody-na-23-noyabrya-30171239.html
Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 23 ноября
Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 23 ноября
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-11-23T08:07+0500
2022-11-23T08:07+0500
2022-11-23T09:14+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Во вторник в Узбекистане осадков не ожидается, переменная облачность. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем — 16-18 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 16-21 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинские областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем — 3-8 градусов тепла.
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переменная облачность и туман прогноз погоды на 23 ноября какая погода ожидается во вторник на территории республики узбекистан ташкент самарканд фергана какая погода навои бухара
переменная облачность и туман прогноз погоды на 23 ноября какая погода ожидается во вторник на территории республики узбекистан ташкент самарканд фергана какая погода навои бухара
Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 23 ноября
08:07 23.11.2022 (обновлено: 09:14 23.11.2022)
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Во вторник в Узбекистане осадков не ожидается, переменная облачность. Местами — туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем — 16-18 градусов тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 16-21 градусов тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинские области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем — 3-8 градусов тепла.