https://uz.sputniknews.ru/20221123/peremennaya-oblachnost-i-tuman-prognoz-pogody-na-23-noyabrya-30171239.html

Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 23 ноября

Переменная облачность и туман: прогноз погоды на 23 ноября

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-23T08:07+0500

2022-11-23T08:07+0500

2022-11-23T09:14+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Во вторник в Узбекистане осадков не ожидается, переменная облачность. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем — 16-18 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 16-21 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинские областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем — 3-8 градусов тепла.

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