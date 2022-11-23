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В мире
https://uz.sputniknews.ru/20221123/putin-otsenil-rabotu-odkb-30207658.html
Путин оценил работу ОДКБ
Путин оценил работу ОДКБ
Работу Организации президент России прокомментировал, выступая на саммите ОДКБ. 23.11.2022, Sputnik Узбекистан
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в мире
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Работа в рамках ОДКБ приносит ощутимую отдачу, защищает национальные интересы и суверенитет стран-участниц организации, заявил президент России Владимир Путин.
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владимир путин
владимир путин

Путин оценил работу ОДКБ

20:01 23.11.2022
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Работу Организации президент России прокомментировал, выступая на саммите ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Работа в рамках ОДКБ приносит ощутимую отдачу, защищает национальные интересы и суверенитет стран-участниц организации, заявил президент России Владимир Путин.
"Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран", - сказал он на саммите ОДКБ.
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