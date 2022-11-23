https://uz.sputniknews.ru/20221123/stomatolog-predupredil-chto-stress-negativno-vliyaet-na-zdorove-zubov-30171045.html
Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубов
Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубов
Специалист рассказал, что из-за стресса могут стираться зубы и ломаться коронки.
2022-11-23T07:05+0500
2022-11-23T07:05+0500
2022-11-23T07:05+0500
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стоматолог
стресс
здоровье
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Из-за стресса зубы стираются, а коронки ломаются, предупредил основатель клиники эстетической стоматологии Глеб Пекли. Стоматолог рассказал о негативном влиянии нервного напряжения на здоровье зубов и красоту улыбки.Во время стресса напрягаются жевательные мышцы, которые дают повышенное давление на зубы. Это, в свою очередь, провоцирует сколы и повышенную стираемость зубов. На них появляются трещины, а пломбы, коронки, а у некоторых людей даже виниры не выдерживают давления, рассказал Пекли.Есть и косвенные последствия стресса, портящие здоровье зубов, добавил врач. Например, агрессивная чистка зубов, при которой травмируется эмаль. От курения страдают зубы и десны. Дело в том, что никотин сужает кровеносные сосуды, и ткань десны слабеет, пояснил стоматолог. Это может привести к гингивиту и пародонтиту.Использование зубочисток, как и привычка что-то грызть во время стресса, а также скрип зубами, тоже вредны для зубов. Пекли пояснил, что острые края древесины повреждают ткань вокруг зуба, что ведет к воспалению десны. Также зубочистка образует незаметные микротрещины на эмали, в которые сразу попадают бактерии, а это прямой путь к развитию кариеса.
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стоматолог предупредил что стресс негативно влияет на здоровье зубов специалист рассказал что из за стресса могут стираться зубы и ломаться коронки как сберечь зубы почему зубы крошатся при стрессе как сберечь зубы как предотвратить разрушение зубов методы способы
стоматолог предупредил что стресс негативно влияет на здоровье зубов специалист рассказал что из за стресса могут стираться зубы и ломаться коронки как сберечь зубы почему зубы крошатся при стрессе как сберечь зубы как предотвратить разрушение зубов методы способы
Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубов
Специалист рассказал, что из-за стресса могут стираться зубы и ломаться коронки.
Из-за стресса зубы стираются, а коронки ломаются, предупредил основатель клиники эстетической стоматологии Глеб Пекли. Стоматолог рассказал о негативном влиянии нервного напряжения на здоровье зубов и красоту улыбки.
Во время стресса напрягаются жевательные мышцы, которые дают повышенное давление на зубы. Это, в свою очередь, провоцирует сколы и повышенную стираемость зубов. На них появляются трещины, а пломбы, коронки, а у некоторых людей даже виниры не выдерживают давления, рассказал Пекли.
"Недаром в США частыми пациентами стоматологов являются биржевые брокеры и маклеры, то есть люди, чьи профессии связаны с постоянными волнениями. Поэтому врачи досконально изучают анамнез, быт и профессию пациентов, и при выявлении нервной работы назначают дополнительно ношение кап", — рассказал врач.
Есть и косвенные последствия стресса, портящие здоровье зубов, добавил врач. Например, агрессивная чистка зубов, при которой травмируется эмаль. От курения страдают зубы и десны. Дело в том, что никотин сужает кровеносные сосуды, и ткань десны слабеет, пояснил стоматолог. Это может привести к гингивиту и пародонтиту.
Использование зубочисток, как и привычка что-то грызть во время стресса, а также скрип зубами, тоже вредны для зубов. Пекли пояснил, что острые края древесины повреждают ткань вокруг зуба, что ведет к воспалению десны. Также зубочистка образует незаметные микротрещины на эмали, в которые сразу попадают бактерии, а это прямой путь к развитию кариеса.
"Наконец, заедание стресса сладостями не только негативно сказывается на фигуре, но и портит красоту улыбки. Ведь при контакте зубов с углеводами во рту образуется кислота, разъедающая эмаль", — подвел итог стоматолог.