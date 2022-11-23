https://uz.sputniknews.ru/20221123/stomatolog-predupredil-chto-stress-negativno-vliyaet-na-zdorove-zubov-30171045.html

Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубов

Стоматолог предупредил, что стресс негативно влияет на здоровье зубов

Специалист рассказал, что из-за стресса могут стираться зубы и ломаться коронки.

2022-11-23T07:05+0500

2022-11-23T07:05+0500

2022-11-23T07:05+0500

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Из-за стресса зубы стираются, а коронки ломаются, предупредил основатель клиники эстетической стоматологии Глеб Пекли. Стоматолог рассказал о негативном влиянии нервного напряжения на здоровье зубов и красоту улыбки.Во время стресса напрягаются жевательные мышцы, которые дают повышенное давление на зубы. Это, в свою очередь, провоцирует сколы и повышенную стираемость зубов. На них появляются трещины, а пломбы, коронки, а у некоторых людей даже виниры не выдерживают давления, рассказал Пекли.Есть и косвенные последствия стресса, портящие здоровье зубов, добавил врач. Например, агрессивная чистка зубов, при которой травмируется эмаль. От курения страдают зубы и десны. Дело в том, что никотин сужает кровеносные сосуды, и ткань десны слабеет, пояснил стоматолог. Это может привести к гингивиту и пародонтиту.Использование зубочисток, как и привычка что-то грызть во время стресса, а также скрип зубами, тоже вредны для зубов. Пекли пояснил, что острые края древесины повреждают ткань вокруг зуба, что ведет к воспалению десны. Также зубочистка образует незаметные микротрещины на эмали, в которые сразу попадают бактерии, а это прямой путь к развитию кариеса.

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