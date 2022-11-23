https://uz.sputniknews.ru/20221123/uzbekistan-voshel-v-top-3-samyx-populyarnyx-stran-dlya-puteshestviy-iz-rossii-30192026.html

Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России

Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России

Какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью - читайте в нашем материале.

2022-11-23T16:53+0500

2022-11-23T16:53+0500

2022-11-23T16:53+0500

туризм

узбекистан

путешествие

россия

направление

россияне

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых популярных направлений, куда россияне приобретали билеты этой осенью. Такие данные приводят аналитики сервиса Туту.ру.Так, первое место занял Таджикистан. Доля пассажиров, купивших билеты в эту страну, составила 18,53%, а средняя стоимость билета в одну сторону составила 14,2 тыс. рублей. На втором месте расположился Кыргызстан. Его осенью выбрали 16,78%, а средний чек составил 16 тыс. рублей.Третье место занимает Узбекистан. По данным аналитиков, его выбрали 14,17%, а средняя стоимость билета составила 17,5 тыс. рублей в одну сторону.Далее список популярных направлений у россиян этой осенью выглядит следующим образом:

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Sputnik Узбекистан

узбекистан вошел в топ 3 самых популярных стран для путешествий из россии какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью читайте в нашем материале туту ру