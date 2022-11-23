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https://uz.sputniknews.ru/20221123/uzbekistan-voshel-v-top-3-samyx-populyarnyx-stran-dlya-puteshestviy-iz-rossii-30192026.html
Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России
Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России
Какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью - читайте в нашем материале.
2022-11-23T16:53+0500
2022-11-23T16:53+0500
туризм
узбекистан
путешествие
россия
направление
россияне
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых популярных направлений, куда россияне приобретали билеты этой осенью. Такие данные приводят аналитики сервиса Туту.ру.Так, первое место занял Таджикистан. Доля пассажиров, купивших билеты в эту страну, составила 18,53%, а средняя стоимость билета в одну сторону составила 14,2 тыс. рублей. На втором месте расположился Кыргызстан. Его осенью выбрали 16,78%, а средний чек составил 16 тыс. рублей.Третье место занимает Узбекистан. По данным аналитиков, его выбрали 14,17%, а средняя стоимость билета составила 17,5 тыс. рублей в одну сторону.Далее список популярных направлений у россиян этой осенью выглядит следующим образом:
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узбекистан вошел в топ 3 самых популярных стран для путешествий из россии какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью читайте в нашем материале туту ру
узбекистан вошел в топ 3 самых популярных стран для путешествий из россии какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью читайте в нашем материале туту ру

Узбекистан вошел в топ-3 самых популярных стран для путешествий из России

16:53 23.11.2022
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikМинарет Калян в Бухаре.
Минарет Калян в Бухаре. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
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Какие направления для путешествий россияне выбирали этой осенью - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку самых популярных направлений, куда россияне приобретали билеты этой осенью. Такие данные приводят аналитики сервиса Туту.ру.
Так, первое место занял Таджикистан. Доля пассажиров, купивших билеты в эту страну, составила 18,53%, а средняя стоимость билета в одну сторону составила 14,2 тыс. рублей. На втором месте расположился Кыргызстан. Его осенью выбрали 16,78%, а средний чек составил 16 тыс. рублей.
Третье место занимает Узбекистан. По данным аналитиков, его выбрали 14,17%, а средняя стоимость билета составила 17,5 тыс. рублей в одну сторону.
Далее список популярных направлений у россиян этой осенью выглядит следующим образом:
Армения 12,01%, 18820 руб.;
Азербайджан 11,32%, 16279 руб.;
Турция 8,61%, 30242 руб.;
Беларусь 4,99%, 8399 руб.;
Казахстан 4,51%, 21437 руб.;
ОАЭ 1,41%, 46346 руб.;
Израиль 1,22%, 47883 руб.;
Грузия 1,03%, 31224 руб.;
Египет 0,45%, 38706 руб.;
Таиланд 0,44%, 71287 руб.;
Германия 0,43%, 39533 руб.;
Сербия 0,42%, 40291 руб.
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