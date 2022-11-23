https://uz.sputniknews.ru/20221123/xorvatiya-i-marokko-sygrali-vnichyu-na-chempionate-mira-v-katare-30201624.html

Хорватия и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Хорватия и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Для хорватского полузащитника Луки Модрича этот матч стал историческим - стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

2022-11-23T19:26+0500

2022-11-23T19:26+0500

2022-11-23T19:26+0500

чм-2022 по футболу в катаре

хорватия

марокко

чемпионат мира по футболу

катар

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Марокко на чемпионате мира по футболу, сообщает Sputnik Беларусь.Встреча группы F, прошедшая на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, завершилась со счетом 0:0.К слову, это уже третья нулевая ничья на нынешнем ЧМ. Вчера с нулями на табло завершились игры между Даний и Тунисом, Польшей и Мексикой.Интересно, что 37-летний хавбек сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022) и Европы (2008, 2012, 2016, 2021) в трех разных десятилетиях.Во втором туре группового раунда хорваты 27 ноября сыграют с канадцами, марокканцы в этот же день встретятся со сборной Бельгии.Напомним, в 2018 году на ЧМ, который прошел в России, хорваты стали. В финале команда проиграла сборной Франции (2:4). Этот результат является лучшим в истории хорватской сборной.

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хорватия и марокко сыграли вничью на чемпионате мира в катаре для хорватского полузащитника луки модрича этот матч стал историческим стал первым футболистом в истории сыгравшим и на чемпионатах мира и европы в трех разных десятилетиях