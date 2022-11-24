https://uz.sputniknews.ru/20221124/fifa-ne-nakajet-sbornuyu-germanii-za-aktsiyu-pered-matchem-s-yapontsami-30218599.html

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию перед матчем с японцами

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию перед матчем с японцами

Перед началом матча футболисты немецкой сборной на командной фотографии закрыли руками рты, отреагировав на запрет ФИФА носить во время матчей капитанские повязки One Love в поддержку инклюзивности.

2022-11-24T13:59+0500

2022-11-24T13:59+0500

2022-11-24T13:59+0500

чм-2022 по футболу в катаре

германия

япония

фифа

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять дисциплинарные взыскания к сборной Германии из-за акции протеста перед матчем с командой Японии в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter журналиста Роб Харрис.Матч группы Е между сборными Германии и Японии прошел в среду и завершился со счетом 2:1 в пользу японцев. Перед началом игры футболисты на командной фотографии закрыли руками рты, отреагировав на запрет ФИФА носить во время матчей капитанские повязки One Love в поддержку инклюзивности.В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что капитаны сборных семи европейских стран, включая футболиста команды Англии Гарри Кейна, отказались от планов надевать повязки One Love после предупреждения со стороны ФИФА о намерении наказывать игроков желтыми карточками. Bild сообщал, что Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает возможность пожаловаться на действия ФИФА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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фифа не накажет сборную германии за акцию перед матчем с японцами перед началом матча футболисты немецкой сборной на командной фотографии закрыли руками рты отреагировав на запрет фифа носить во время матчей капитанские повязки one love в поддержку инклюзивности