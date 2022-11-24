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Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
https://uz.sputniknews.ru/20221124/morocco-360-bolelschiki-marokko-po-primeru-yapontsev-ubralis-na-tribunax-posle-matcha-30215636.html
Morocco 360: болельщики Марокко по примеру японцев убрались на трибунах после матча
Morocco 360: болельщики Марокко по примеру японцев убрались на трибунах после матча
В среду сборная Марокко сыграла вничью с вице-чемпионами мира хорватами в матче первого тура группового этапа ЧМ.
2022-11-24T11:25+0500
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чм-2022 по футболу в катаре
марокко
япония
матч
хорватия
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Марокканские болельщики по примеру японцев собрали мусор на трибунах стадиона "Эль-Байт" после завершения первого для национальной сборной матча на чемпионате мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Morocco 360.В среду сборная Марокко сыграла вничью с вице-чемпионами мира хорватами (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.Портал опубликовал фотографии, на которых обвязанные национальными флагами в красно-зеленых футболках марокканцы собирают оставленный на сидениях и полу мусор в пакеты под присмотром охраны.Сборная Японии в среду на стадионе "Халифа" обыграла команду Германии со счетом 2:1. После игры болельщики из Японии собирали упаковку от продуктов, оставленную другими фанатами. Аналогичным образом японские болельщики поступили и после матча открытия в воскресенье. Их участие в уборке трибун на стадионе показал на своем канале один из катарских блогеров, и его видео стало популярным среди арабской аудитории.Японские болельщики убирали мусор и после матчей своей национальной команды во время чемпионата мира 2018 года в России.
марокко
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morocco 360 болельщики марокко по примеру японцев убрались на трибунах после матча в среду сборная марокко сыграла вничью с вице чемпионами мира хорватами в матче первого тура группового этапа чм
morocco 360 болельщики марокко по примеру японцев убрались на трибунах после матча в среду сборная марокко сыграла вничью с вице чемпионами мира хорватами в матче первого тура группового этапа чм

Morocco 360: болельщики Марокко по примеру японцев убрались на трибунах после матча

11:25 24.11.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат мира. Матч Германия - Япония
Футбол. Чемпионат мира. Матч Германия - Япония - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В среду сборная Марокко сыграла вничью с вице-чемпионами мира хорватами в матче первого тура группового этапа ЧМ.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Марокканские болельщики по примеру японцев собрали мусор на трибунах стадиона "Эль-Байт" после завершения первого для национальной сборной матча на чемпионате мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Morocco 360.
В среду сборная Марокко сыграла вничью с вице-чемпионами мира хорватами (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Портал опубликовал фотографии, на которых обвязанные национальными флагами в красно-зеленых футболках марокканцы собирают оставленный на сидениях и полу мусор в пакеты под присмотром охраны.
Сборная Японии в среду на стадионе "Халифа" обыграла команду Германии со счетом 2:1. После игры болельщики из Японии собирали упаковку от продуктов, оставленную другими фанатами. Аналогичным образом японские болельщики поступили и после матча открытия в воскресенье. Их участие в уборке трибун на стадионе показал на своем канале один из катарских блогеров, и его видео стало популярным среди арабской аудитории.
Японские болельщики убирали мусор и после матчей своей национальной команды во время чемпионата мира 2018 года в России.
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