https://uz.sputniknews.ru/20221124/mvd-okolo-trex-millionov-inostrantsev-v-rossii--trudovye-migranty-30221372.html

МВД: около трех миллионов иностранцев в России – трудовые мигранты

МВД: около трех миллионов иностранцев в России – трудовые мигранты

Сколько иностранных граждан проживают в России – читайте в нашем материале.

2022-11-24T15:02+0500

2022-11-24T15:02+0500

2022-11-24T15:02+0500

миграция

россия

трудовые мигранты

иностранцы

иностранные граждане

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга на тему: "Актуальные вопросы реализации государственной миграционной политики".Также Казакова сообщила, что за прошедший год около трех миллионов иностранных граждан в обязателном порядке сдали отпечатки пальцев.Кроме этого, она рассказала о случаях фальшивой регистрации, обнаруженных с начала этого года в России. Также в этом году в стране удалось выявить 220 случаев фиктивных браков.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев также заявлял, что в РФ находятся шесть миллионов иностранцев, у 9% из них нет на то законных оснований.

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мвд около трех миллионов иностранцев в россии трудовые мигранты сколько иностранных граждан проживают в россии читайте в нашем материале