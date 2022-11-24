https://uz.sputniknews.ru/20221124/mvd-okolo-trex-millionov-inostrantsev-v-rossii--trudovye-migranty-30221372.html
МВД: около трех миллионов иностранцев в России – трудовые мигранты
МВД: около трех миллионов иностранцев в России – трудовые мигранты
Сколько иностранных граждан проживают в России – читайте в нашем материале.
2022-11-24T15:02+0500
2022-11-24T15:02+0500
2022-11-24T15:02+0500
миграция
россия
трудовые мигранты
иностранцы
иностранные граждане
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга на тему: "Актуальные вопросы реализации государственной миграционной политики".Также Казакова сообщила, что за прошедший год около трех миллионов иностранных граждан в обязателном порядке сдали отпечатки пальцев.Кроме этого, она рассказала о случаях фальшивой регистрации, обнаруженных с начала этого года в России. Также в этом году в стране удалось выявить 220 случаев фиктивных браков.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев также заявлял, что в РФ находятся шесть миллионов иностранцев, у 9% из них нет на то законных оснований.
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мвд около трех миллионов иностранцев в россии трудовые мигранты сколько иностранных граждан проживают в россии читайте в нашем материале
мвд около трех миллионов иностранцев в россии трудовые мигранты сколько иностранных граждан проживают в россии читайте в нашем материале
МВД: около трех миллионов иностранцев в России – трудовые мигранты
Сколько иностранных граждан проживают в России – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга на тему: "Актуальные вопросы реализации государственной миграционной политики".
"Сегодня в России пребывает порядка шести миллионов иностранных граждан, при этом половина – это трудовые мигранты, порядка 400 тысяч – это студенты и около 750 тысяч – это временно и постоянно проживающие иностранные граждане", – рассказала она на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Также Казакова сообщила, что за прошедший год около трех миллионов иностранных граждан в обязателном порядке сдали отпечатки пальцев.
Кроме этого, она рассказала о случаях фальшивой регистрации, обнаруженных с начала этого года в России. Также в этом году в стране удалось выявить 220 случаев фиктивных браков.
"С начала года факт ложной регистрации иностранных граждан выявлен в 660 тысячах случаев. Их списали и возбудили уголовное дело", – заявила она.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев также заявлял, что в РФ находятся шесть миллионов иностранцев, у 9% из них нет на то законных оснований.