https://uz.sputniknews.ru/20221124/samim-smeshno-evropa-predlojila-kartonnyy-potolok-na-gaz-30223659.html

Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ

Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ

Евросоюз упорно пытается согласовать ценовые лимиты на российские ресурсы.

2022-11-24T19:31+0500

2022-11-24T19:31+0500

2022-11-24T19:31+0500

колумнисты

европа

газ

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/18/30228836_0:273:2668:1774_1920x0_80_0_0_04d4f954787c361f946376efa0afe62c.jpg

С одной стороны, нужно лишить Москву доходов, с другой — самим не остаться без энергоносителей. Иначе придется покупать втридорога у тех, кто согласится "помочь". Итоговое решение Еврокомиссии удивило всех: потолок оказался настолько высоким, что одни возмутились, а другие — смеются.Верхний пределОб ограничении цен лидеры западных стран договорились еще в июне на саммите G7. С декабря вступают в силу лимиты для нефти, с февраля — для нефтепродуктов. По газу еще неясно.Но Еврокомиссия уже предложила: максимум — 275 евро за МВт·ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF)."Это не панацея, — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. — Но дает нам мощный инструмент, которым мы сможем воспользоваться при необходимости".Документ уточняет, что механизм запускается при одновременном выполнении двух условий. Первое: расчетная цена деривата TTF на месяц вперед превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель. Второе: данный показатель выше базовой цены сжиженного природного газа на протяжении десяти торговых дней подряд в течение двух недель.Это означает лимит примерно в 3000 долларов за 1000 кубометров газа по контракту на месяц вперед."Это ерунда"Такое "вымученное" решение вызвало шквал критики: потолок более чем в два раза превышает текущие цены, хотя и ниже летних пиков.В августе котировки на лондонской бирже ICE подскочили до 300 евро за МВт·ч после прекращения поставок по "Северному потоку". Но продержались там всего неделю.В Германии объяснили: "декоративный потолок" — это политический шаг, необходимый, чтобы ослабить разногласия. То есть Брюссель отреагировал и на требования регулировать цены, и на призывы не вмешиваться в рыночную систему.За потолок — как минимум 15 стран ЕС, включая Испанию и Грецию. Расчет на то, чтобы снизить цены для потребителей в зимнее время и избежать социальных волнений. Германия, Нидерланды и Дания, наоборот, полагают, что ограничения приведут лишь к увеличению потребления газа, а трейдеры займутся перепродажей."Жест отчаяния"Есть и другая, более веская причина: газовая зависимость от России слишком сильна. Нужно "принять меры", чтобы защитить предприятия и домохозяйства от роста цен на энергоресурсы, но и не лишиться газа вообще."Политический характер решения очевиден: власти Европейского союза хотят оставить себе пространство для маневра в отношениях с США и Россией. С другой стороны, это жест отчаяния: чиновники в Брюсселе отчетливо понимают тщетность попыток продавить Россию санкциями", — добавляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.С уже накопленными запасами голубого топлива и американским СПГ зиму худо-бедно европейцы переживут. Но очередное обострение с Москвой в нынешней ситуации им совсем ни к чему.Ни жарко ни холодноРоссии такая бутафория едва ли доставит проблем."Контракт на месяц вперед используется во многих долгосрочных соглашениях как ценовой индикатор. И если механизм все же активируют, поставки могут прекратиться", — рассуждает Алексей Гривач. Но это чистая теория, поскольку лимит слишком высок.В Европе, судя по всему, постепенно понимают, что никаким потолком ситуацию не изменишь: газ в любом случае придется покупать по рыночным ценам.С нефтью пока еще ломают голову. По данным Bloomberg, обсуждают 65-70 долларов за баррель. Но и тут рискуют прогадать: лимит соответствует средним историческим значениям. А поскольку Россия уже продает с дисконтом, подобные ограничения на торговлю практически не повлияют.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

самим смешно европа предложила картонный потолок на газ евросоюз упорно пытается согласовать ценовые лимиты на российские ресурсы