https://uz.sputniknews.ru/20221124/sankt-peterburgskiy-dom-muzyki-dast-kontsert-v-tashkente-30220199.html

Санкт-Петербургский Дом музыки даст концерт в Ташкенте

Санкт-Петербургский Дом музыки даст концерт в Ташкенте

Концерт пройдет в Государственной консерватории Узбекистана.

2022-11-24T16:38+0500

2022-11-24T16:38+0500

2022-11-24T16:38+0500

культура

санкт-петербург

музыка

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Ташкенте состоится камерный концерт Санкт-Петербургского Дома музыки. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.Известно, что концерт называется "Посольство мастерства" и пройдет в Государственной консерватории Узбекистана 29 ноября. Организатором мероприятия является Минкульт России. Так, в программе прозвучат произведения русской и зарубежной классики. В концерте принимают участие молодые музыканты, лауреаты международных конкрусов, Андрей Тарануха, Данила Владыко, Анна Кузнецова, Евгений Савельев и Полина Ворсина.Начало концерта запланировано на 18.00.

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санкт петербургский дом музыки даст концерт в ташкенте концерт пройдет в государственной консерватории узбекистана 29 ноября где купить сколько стоит русский дом в ташкенте представительство россотрудничества в узбекистане посольство мастерства