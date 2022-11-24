https://uz.sputniknews.ru/20221124/trener-sbornoy-belgii-obyasnil-chto-pomoglo-pobedit-komandu-kanady-30222994.html
Тренер сборной Бельгии объяснил, что помогло победить команду Канады
Тренер сборной Бельгии объяснил, что помогло победить команду Канады
Во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды Марокко.
2022-11-24T17:19+0500
2022-11-24T17:19+0500
2022-11-24T17:19+0500
чм-2022 по футболу в катаре
бельгия
канада
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команда
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Главый тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил ключевую роль голкипера команды Тибо Куртуа в победе над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.Встреча группы F прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне в среду и завершилась со счетом 1:0.На 11-й минуте полузащитник сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти."Честно говоря, мы должны были показать другую сторону нашей игры. Я рад, потому что мы победили благодаря выдержке и опыту, мастерству нашего голкипера, который сохранил нас в игре, вытащив пенальти. Победа сегодня более важна, чем просто хорошая игра", - добавил тренер.Во втором туре бельгийцы 27 ноября сыграют против команды Марокко.
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тренер сборной бельгии объяснил что помогло победить команду канады во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды марокко счет как сыграли сетка
тренер сборной бельгии объяснил что помогло победить команду канады во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды марокко счет как сыграли сетка
Тренер сборной Бельгии объяснил, что помогло победить команду Канады
Во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды Марокко.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Главый тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил
ключевую роль голкипера команды Тибо Куртуа в победе над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча группы F прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне в среду и завершилась со счетом 1:0.На 11-й минуте полузащитник сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти.
"Сегодня была довольно сложная игра, Канада была лучше нас по многим показателям. Они приехали на турнир с невероятным ощущением праздника, отличными эмоциями, чего мы и ожидали. У этой сборной Канады есть высокий темп и прямолинейность", - рассказал Мартинес.
"Честно говоря, мы должны были показать другую сторону нашей игры. Я рад, потому что мы победили благодаря выдержке и опыту, мастерству нашего голкипера, который сохранил нас в игре, вытащив пенальти. Победа сегодня более важна, чем просто хорошая игра", - добавил тренер.
Во втором туре бельгийцы 27 ноября сыграют против команды Марокко.