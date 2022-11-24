https://uz.sputniknews.ru/20221124/trener-sbornoy-belgii-obyasnil-chto-pomoglo-pobedit-komandu-kanady-30222994.html

Тренер сборной Бельгии объяснил, что помогло победить команду Канады

Тренер сборной Бельгии объяснил, что помогло победить команду Канады

Во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды Марокко.

2022-11-24T17:19+0500

2022-11-24T17:19+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Главый тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил ключевую роль голкипера команды Тибо Куртуа в победе над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.Встреча группы F прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне в среду и завершилась со счетом 1:0.На 11-й минуте полузащитник сборной Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти."Честно говоря, мы должны были показать другую сторону нашей игры. Я рад, потому что мы победили благодаря выдержке и опыту, мастерству нашего голкипера, который сохранил нас в игре, вытащив пенальти. Победа сегодня более важна, чем просто хорошая игра", - добавил тренер.Во втором туре бельгийцы 27 ноября сыграют против команды Марокко.

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тренер сборной бельгии объяснил что помогло победить команду канады во втором туре 27 ноября бельгийцы сыграют против команды марокко счет как сыграли сетка