https://uz.sputniknews.ru/20221124/v-agentstve-strategicheskix-reform-obyasnili-situatsiyu-s-osvobojdeniem-ot-doljnostey-30222424.html
В Агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей
В Агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей
В пресс-службе Агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора.
2022-11-24T14:14+0500
2022-11-24T14:14+0500
2022-11-24T14:16+0500
политика
реформы
реформа
освобождение
директор
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Агентстве стратегических реформ разъяснили ситуацию с освобождением заместителей генерального директора от должностей.Так, пресс-служба агентства сообщила, что в соответствии с постановлением Кабмина №56 от 3 февраля 2022 года были назначены и.о. заместители Генерального директора Агентства стратегического развития Узбекистана.Согласно УП-216 "О дополнительных мерах по ускорению стратегических реформ" от 8 сентября 2022 года на базе Агентства стратегического развития создано Агентство стратегических реформ при президенте республики Узбекистан.В связи с переназначением на должности в вновь созданном Агентстве стратегических реформ, заместители руководителя освобождены от предыдущих должностей.
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в агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей в пресс службе агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора
в агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей в пресс службе агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора
В Агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей
14:14 24.11.2022 (обновлено: 14:16 24.11.2022)
В пресс-службе Агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
В Агентстве стратегических реформ разъяснили
ситуацию с освобождением заместителей генерального директора от должностей.
Так, пресс-служба агентства сообщила, что в соответствии с постановлением Кабмина №56 от 3 февраля 2022 года были назначены и.о. заместители Генерального директора Агентства стратегического развития Узбекистана.
Согласно УП-216 "О дополнительных мерах по ускорению стратегических реформ" от 8 сентября 2022 года на базе Агентства стратегического развития создано Агентство стратегических реформ при президенте республики Узбекистан.
В связи с переназначением на должности в вновь созданном Агентстве стратегических реформ, заместители руководителя освобождены от предыдущих должностей.