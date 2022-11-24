https://uz.sputniknews.ru/20221124/v-agentstve-strategicheskix-reform-obyasnili-situatsiyu-s-osvobojdeniem-ot-doljnostey-30222424.html

В Агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей

В Агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей

В пресс-службе Агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора.

2022-11-24T14:14+0500

2022-11-24T14:14+0500

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политика

реформы

реформа

освобождение

директор

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Агентстве стратегических реформ разъяснили ситуацию с освобождением заместителей генерального директора от должностей.Так, пресс-служба агентства сообщила, что в соответствии с постановлением Кабмина №56 от 3 февраля 2022 года были назначены и.о. заместители Генерального директора Агентства стратегического развития Узбекистана.Согласно УП-216 "О дополнительных мерах по ускорению стратегических реформ" от 8 сентября 2022 года на базе Агентства стратегического развития создано Агентство стратегических реформ при президенте республики Узбекистан.В связи с переназначением на должности в вновь созданном Агентстве стратегических реформ, заместители руководителя освобождены от предыдущих должностей.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в агентстве стратегических реформ объяснили ситуацию с освобождением от должностей в пресс службе агентства прокомментировали информацию об освобождении от должностей всех заместителей гендиректора